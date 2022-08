Lázár János: "A fővárosiak jól járnak velem, a vidék még jobban"

Lázár János építésügyi miniszter a Tranzit Fesztiválon elismerte, hogy elfogytak a források, finanszírozni kell a rezsicsökkentést is, ami ezer milliárdos tétel az egekben lévő energiaárak miatt. És fejleszetni kell a hadsereget. Ezek viszik el a pénzek egy részét, és ezért bízta meg őt Orbán Viktor azzal, hogy vizsgálja felül a beruházásokat - idézte előadását a 444.hu.

Lázár János dicsér, bírál, kiszebél és ígér. Fotó: Lázár János Facebook oldala Lázár János dicsér, bírál, kiszebél és ígér. Fotó: Lázár János Facebook oldala

Felsorolt néhány leállított vagy elhagyott fejlesztést, ezek összessen 2100 forint értékűek. Ezek között van a Zalaegerszeg-M7-esösszekötő út (360 milliárd), az Esztergom-M1-es összkötő (380 milliárd), a Bicske-Budapest között az autópálya hatsávosítása. Nem lesz pénzt a Testnevelési Egyetem újabb, 100 milliárdos fejlesztésére sem. Halasztják a Nyugati pályaudvar környékének megújítását is, de az állatkert Biodómját be akarja fejezni.

Az EU-s péntezekről azt mondta, hogy Navracsics Tibor kiválóan tárgyal Brüsszelben, de nem úriemberekkel, hanem gazemberekkel. Lázár szerint a lengyelektől azt kérték, hogy köpjék le a magyarokat, kapnak pénzt, megtették, de nem kaptak. Tőlünk meg azt kérik brüsszeli, kokainon élő úriemberek, hogy köpjünk fel és álljunk alá - írta a portál.

"az, hogy Paks 2 jövőre nem termel áramot ősbűn, a legsúlyosabb kormányzati hibák egyike” . Így viszont szerinte most nem biztos, hogy minden múzeum, sportcsarnok, uszoda nyitva lesz, mert az önkormányzatok nem tudják finanszírozni a rezsit.

Szóba került az is, hogy korábban közölte, hogy a vidéket szeretne helyzetbe hozni. „A budapestiek jól fognak járni velem, a vidékiek meg még jobban” - közölte Lázár. Szerinte fontos, hogy Budapest a Kárpátoktól délre lévő régió központja legyen, de az is igaz, hogy vidéki szemporntból aránytalanul sok pénz ment eddig a fejlesztésére. Meg kell nézni, hogy az elővárosi vasút vidéki városoknak is járna-e, nemcsak Budapestnek.

Megígérte, hogy kidolgoznak egy törvényt, amely - európai normák mentén, de - helyzetbe hozza majd a magyar vállalkozókat az építőipari beruházásokban. Mert szerinte alapvető érdek, hogy legyen nemzeti vállalkozói réteg, ami élvezi a mindenkori állam figyelmét és támogatását. Úgy véli, ehhez az is kell, hogy a cégek is innováljanak, hiszen a kiemelt helyzetben elkényelmesedhetnek, azt ugyanis „versenyszűkítő szándéknak is fel lehet fogni.” És nem lesz érvényes egy közbeszerzés, ha arra csak egy ajánlat érkezik, legalább két érvényes ajánlat kell majd - ígérte.