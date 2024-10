Kastélyvásárlás: Lázár János tőkeerős cégekkel versenyeztetné meg az önkormányzatokat

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a közgazdász-szociológustól!

A hódmezővásárhelyi közgyűlés kedden határozott arról, hogy pályázatot nyújtanak be a várostól több mint 70 kilométerre található szabadkígyósi kastély tulajdonjogának megszerzésére. Márki-Zay Péter (Mindenki Magyarországa Mozgalom) polgármester a vita során úgy fogalmazott, a kastély évente 250 millió forintos működési költsége kitermelhető, az épület gazdaságosan üzemeltethető lenne.

A szabadkígyósi Wenckheim-kastélyról szólva elmondta, nem lett felújítva az emelet és a melléképületek, amelyre még mintegy 7,7-8,6 milliárd forint között kellene költeni. "Tőkeerős partnerre van szükség", aki a felújítás mellett az üzemeltetésre is tud forrást szánni; a következő tíz évben összesen mintegy 8-10 milliárd forintot. Közölte, tiszteletben tartja a szabadkígyósi vagy más önkormányzat tervét és szándékát, semmilyen döntés nem született, mindenki egyenlő eséllyel indul, várják a pályázatokat és megvizsgálják majd az üzleti terveket. Aláhúzta, az állam kiemelt támogatást nem fog adni az "örökbe fogadóknak", mert ha tudna adni, megcsinálná maga.

A miniszter szerint megnyugtató lehet minden polgár számára, hogy ezek a cégek a társadalmi felelősségvállalás jegyében nemcsak a sportot, hanem a műemlékvédelmet és az örökségmegőrzést is finanszírozzák.

Az MTI szerint azt mondta, hogy a legtőkeerősebb hazai vállalatok, a Mol, az OTP Bank, a Richter, a Bankholding vagy a 4iG be fognak szállni a programba; a pályázó önkormányzatoknak velük kell felvenniük a versenyt. Ehhez hozzátesszük azonban, hogy hivatalos közlemény egyetlen cégtől sem érkezett arról, hogy ők valóban beszállnának, igaz, nem is cáfolták.

Lázár János kifejtette: a kastélyok fenntartása inkább jómódú városok, közösségek "hobbija", mert drága mulatság. Az állam is próbálkozott "több-kevesebb sikerrel" a megmentésükkel, de szükség van a magántőke bevonására.

