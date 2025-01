Lázár János tett egy ajánlatot Karácsony Gergelynek

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a politológustól!

A kormány üdvözli a főpolgármester elővásárlási szándékát, ehhez csak be kell mutatni egy 5000 milliárd forint értékű fedezetet, ami ajánlatát egyenértékűvé teszi az arab befektetőével – írta Lázár János.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a főpolgármester sajtótájékoztatón közölte, Budapestnek elővásárlási joga van a rákosrendezői területre, amivel élni is fognak. (Erről további részleteket az alábbi dobozban lévő cikkben olvashat.)

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!