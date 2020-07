Lélegeztetőgépeket ajándékozunk a Kirgiz Köztársaságnak

A kedd éjszaka megjelent egyik Magyar Közlönyben szereplő határozatból kiderül: a kormány úgy döntött, figyelemmel a koronavírus világjárvány miatti járványügyi helyzetre, valamint a Kirgiz Köztársaság által diplomáciai jegyzék formájában jelzett adománykérésre, 20 darab invazív lélegeztetőgépet ad át ingyen a kirgizeknek. A Közlönyben felsorolják az átadásra kerülő gépek gyári számát is.

Az invazív lélegeztetőgépek alkalmasak a koronavírusos betegek kezelésénél; ezek esetében nem csak maszkon keresztül lélegeztetik a beteget, hanem a légcsőbe juttatott tubuson keresztül. Magyarországon egyébként hegyben áll a lélegeztetőgép: Menczer Tamás államtitkár korábban arról beszélt: Magyarország 16 ezer gépet rendelt, ebből 10 ezer be is érkezett, a projekt 300 milliárd forintba került. Emellett a BME-n is kifejlesztettek egy sorozatgyártásra alkalmas lélegeztetőgép-típust (illusztrációnkon ez látható.) A legfrissebb koronavírus-jelentés szerint 131 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 5-en vannak lélegeztetőgépen.