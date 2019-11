Lemond Borkai Zsolt

Borkai Zsolt, Győr októberben újraválasztott polgármestere a közgyűlés alakuló ülésén a mandátumát még átveszi, majd péntek 16 órai határidővel mond le - számol be a gyorplusz.hu.

Borkai levelében úgy fogalmazott, levonja a konzekvenciákat és vállalja a felelősséget. Szereti Győrt, ezért nem szeretné a személyével és a vele történtekkel hátráltatni a város további fejlődését. Borkai szerint " a rágalmak egy kivétellel egy hamis blogon megjelenő hazug információk sokasága". Úgy véli, ez nem egy ember bosszúja, nem létezik az ördög ügyvédje.

Az ellene felhozott vádak közül a drogozást és a korrupciót tagadta, az ominózus horvátországi utazást pedig saját költségen vett részt, mint írja: "ennek megvolt a fedezete, nem loptam és nem csaltam."

Saját bevallása szerint eddig azért nem mondott le, mert úgy gondolta, olyan embernek kell vezetnie a várost, akit a győriek megválasztottak - márpedig a botrányok ellenére ez történt október 13-án.

"A politikai ellenfeleim a választás tisztaságának megkérdőjelezésével kapcsolatos lépéseikkel nemcsak engem, hanem a város működését is lehetetlenné akarták tenni, húzták az időt, ezért számoltatták kétszer is újra a szavazatokat. Október eleje óta a város életéről és jövőbeni kihívásairól senki sem beszélt. (...) Az elmúlt időszakban nem csak én, hanem a családtagjaim is céltáblává váltak. Ennek a jövőben nem szeretném kitenni őket. Be kell fejezni a gyűlölködést, mert az nem visz előre."