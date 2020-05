Majdnem kéthónapos mélyponton az új fertőzöttek száma Magyarországon

Közel kéthónapos mélyponton stagnálni látszik a járvány magyarországi terjedése, hiszen hétfőhöz hasonlóan kedd reggelre is változatlanul 15 főnél mutatták ki a vírus jelenlétét.

A Koronavírus Sajtóközpont felhívja a figyelmet, hogy a védekezés második szakaszában vagyunk. Ez nem a járvány végét jelenti, hiszen a járványveszély nem múlt el. Az a cél, hogy fokozatosan, szigorú menetrend szerint újraindítsák az életet. Továbbra is fontos az általános óvintézkedések betartása. Hétfőtől az óvodák vidéken megnyitottak, az iskolákban pedig a tanév végéig marad a digitális munkarend.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!