Már csökken a fertőzöttek száma Olaszországban

Ennek megfelelően egyes régiókban már kinyithatott a nem létszükségletű cikkeket áruló üzletek egy része is, például a könyvesboltok és a gyerekruhákat áruló boltok.

Olaszországból már a közelmúltban is arról érkeztek hírek, hogy lassul a járvány terjedése.

Ebben a számban ugyanakkor nincsenek benne az otthon vagy idősotthonokban elhunytak, így feltételezések szerint a valós szám ennél nagyobb lehet, írja a BBC. Eddig összesen 181 ezer fertőzöttet diagnosztizáltak, mintegy 49 ezren meggyógyultak. Olasz szakértők korábban arra figyelmeztettek, hogy a fertőzöttek valós száma – beszámítva azokat, akik enyhe tünetekkel vagy tünetmentesen vészelték át a betegséget – szintén több, akár a többszöröse is lehet a hivatalos adatnak. (Ez persze minden országra érvényes lehet – a szerk.)

Európában elsőként Olaszországban robbant be a járvány, és a kontinensen belül eddig itt vesztették legtöbben az életüket a koronavírussal összefüggésben: tegnap estig több mint 24 ezer áldozatot jegyeztek fel.

