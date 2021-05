Már nem csak Szputnyikot gyárt Oroszország: jön az R-Kovey

Oroszországban is gyártják az AstraZeneca vakcinát – az első gyártási tétel júniusban készül el R-Kovi (Р-Кови) néven – írja a Koronavírus vakcináció FB-oldal.

A Kommerszant gazdasági lap arról számolt be, hogy az orosz R-Farm cég fogja gyártani az angol vakcinát exportra; tehát Oroszországon belül nem kerül forgalmazásra, tehát az orosz embereket továbbra is kizárólag Szputnyikkal oltják.

Oroszország nem a saját állampolgárainak gyártja az R-Kovey vakcinát. Fotó: Depositphotos Oroszország nem a saját állampolgárainak gyártja az R-Kovey vakcinát. Fotó: Depositphotos

Havonta néhány százezer dózist fognak gyártani. Az export bonyolításában a Szputnyik V-t is forgalmazó Oroszországi Közvetlen Beruházási Alapítvány is részt vesz.

A cég sajtószolgálata közölte, hogy a vakcinát az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca Egyetem engedélye alapján állítják elő, a gyógyszer neve R-Covey lesz.

Az R-Pharm még 2020 júliusában állapodott meg az AstraZenecával a brit vakcina gyártásáról. A tervek szerint az orosz vállalat 30-50 ország, köztük Európa és a FÁK, Délkelet-Ázsia és a Közel-Kelet országainak oltóanyag-központja lesz. Vaszilij Ignatyev , az R-Pharm vezérigazgatója azt is elmondta, hogy a legnagyobb érdeklődést a vakcina iránt most a Perzsa-öböl országai mutatják

Az AstraZeneca vakcina kétkomponensű vakcina, amelyet az Egészségügyi Világszervezet (WHO) februárban hagyott jóvá. Számos európai országban felfüggesztették az angol-svéd termékkel történő oltást, miután a beoltottaknál trombózisesetek következtek be, akik közül néhányan meghaltak. A WHO bizottsága később elismerte az AstraZeneca oltás és a vérrögök közötti kapcsolatot.

Az Európai Bizottság május elején kijelentette, hogy bizalomhiány alakult ki az AstraZeneca brit-svéd gyógyszergyártóval szemben a lassú szállítások miatt, ezért nem hosszabbítja meg a vakcinavásárlási szerződést a céggel. A brit-svéd gyógyszercég 2021 első negyedévében a vállalt 120 millió dózisból csak mintegy 30 milliót szállított le, vagyis a szerződésben foglalt mennyiség negyedét.