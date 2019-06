Elrejti a migrációs kiadásokat a kormány jövőre

Miközben a kormány továbbra is a tömeges bevándorlást, valamint az általa okozott válsághelyzetet tekinti az egyik legfenyegetőbb problémának Magyarországra nézve, jövőre mintha a probléma hirtelen megoldódni látszana és kevesebb pénzt szánna ennek kezelésére a kormány. Legalábbis erre következtethetünk a 2020-as költségvetési törvényjavaslatban foglalt számokból. Valójában azonban inkább csak elrejti az erre szánt pénzeket, a felpántlikázott forintokat pedig megvágja.

Fotó: MTI Fotó: MTI

Első ránézésre úgy tűnhet, hogy jövőre minden eddiginél kevesebb pénz is elég lesz a bevándorlás elleni a harcra. A Belügyminisztérium ugyanis

a tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadásokra 737,3 millió,

a terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadásokra pedig 862,9 millió forintot kap jövőre.

Ez összesen 1,6 milliárd forint úgy, hogy a Honvédelmi Minisztérium a korábbi évekkel ellentétben egy forintot nem kap a tömeges bevándorlás kezelésére.

A jövő évi előirányzat mindössze 2,9 százaléka az ideinek; most 54,1 milliárd forint van beépítve a büdzsébe az illegális migrációval összefüggésben. Tavaly még 76,5, előtte pedig 200-300 milliárd forintokat költött el a kormány hazánk biztonságásra és népességének megvédésére.

A javaslathoz csatolt összefoglalóból viszont kiderült: a felpántlikázott előirányzatok megtévesztőek lehetnek, a kormány nem tartja kevésbé fenyegetőnek a migrációs veszélyt. Mint írják,

"Az Európát sújtó bevándorlás továbbra is a legfontosabb politikai kérdés marad. A migráció számunkra nem lehetőséget, hanem kulturális, gazdasági és közbiztonsági kockázatot jelent. Éppen ezért a jövő évi költségvetésben ismét jelentősen emeljük a közbiztonságra és a honvédelemre szánt forrásokat."

Vagyis a források meghatározó részét a honvédelmi tárca kiadásai közé, nem nevesítve csoportosítják át. Ez pedig azt is jelenti egyben, hogy nem kifejezetten a migrációval összefüggésben is elkölthetőek ezek az adóforintok. Például kerítésépítés helyett elkölthetők honvédelmi eszközökre, határvédelemre, vagy a honvédség létszámának növelésére is, ez pedig egyaránt szolgálja a haderő, a honvédelem fejlődését, csakúgy, mint a migráció elleni harcot és az ország bevándorlók elleni védelmét.

Mintha fokozódna a migrációs nyomás

A probléma kirobbanásának évéhez, 2015-höz képest töredékére apadt a bevándorlók, elfogottak létszáma. A rendőrség statisztikája szerint akkor több mint 391 ezren próbálták átlépni vagy lépték is át a magyar határt - ekkor viszont "csak" 63,6 milliárdot emésztett fel a küzdelem. 2016-ban ennek a létszámnak már csak a töredékét regisztrálták, valamivel több mint 18 ezer főt, a költségek viszont jócskán megugrottak, 237 milliárdra. Noha 2017-ben sem kezdték el tömegével ostromolni a határt az illegális migránsok, a távoltartásukra minden eddiginél több pénz ment el, 278 milliárd forint. Tavaly viszont már visszafogottabban alakultak a kiadások, a a roham is elmaradt.

A helyzet azonban az idei évben érdekessé vált, a rendőrség heti statisztikájának összesítése alapján úgy tűnik, fokozódik a migrációs roham.

A 22. héttel bezárólag ugyanis 66 százalékkal több migránssal szemben intézkedett a határrendészet, mint 2018 ugyanezen időpontjáig tette. Összesen idén 4609 személlyel szemben cselekedett a rendőrség, tavaly viszont csak 2769 fő átlépését akadályozták meg, fogták el, vagy kísértek vissza. A legtöbb illegális bevándorló esetében egyébként feltartóztatásról, majd az ideiglenes biztonsági kapun történő átkísérésről volt szó. A migrációs nyomás tehát fokozódni látszik, a kormány mégis úgy ítélte meg, jövőre dedikáltan erre a célra elég 1,6 milliárd forint, és az egyéb kasszákból biztosíthatók a további összegek, amelyekkel sikerül megvédeni Magyarországot.