Máris megjelent a rendelet: így járnak iskolába a gyerekek, ha nem durvul a járvány

A minisztérium azt is ígérte: az iskolák protokollt fognak kapni a járvány elleni védekezést segítő teendőkről.

A rendeletbe a korábbi évek gyakorlatának megfelelően bekerült, hogy a tanítási év lezárásának, a tanuló minősítésének, a magasabb évfolyamra lépésnek nem akadálya, ha az iskola a rendkívüli tanítási szünet elrendelése miatt kieső tanítási napokat nem tudja teljes egészében pótolni. Az iskola indokolt esetben gondoskodik az elmaradt tananyag 2021/2022. tanítási évben történő feldolgozásáról - ennek most a szokásosnál nagyobb jelentősége lehet, ha a járványhelyzet miatt rendkívüli szünetet kell hirdetni.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma kedden délután tette közzé, hogy mivel a koronavírus-járvány hazai alakulása eddig kedvező, jelenleg nem indokolt a digitális oktatással helyettesíteni a hagyományos oktatást. A részletekről korábbi cikkünkben írtunk, estére a Magyar Közlönyben meg is jelent a tanévet meghatározó kormányrendelet.

