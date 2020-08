Második hullám: a kormány elkezdett felkészülni a digitális oktatásra

A modul fejlesztésének költségeit a kormány költségvetési forrásból biztosította, a fejlesztés az év végéig fejeződik be, de a DKT-modul egy része már október 1-jétől használható lesz - mondta Rétvári Bence.

Kiemelt funkciója a tanórai feladatok, a házi feladatok komplex, logikailag egységes rendszerben történő megjelenítése és kezelése, emellett alkalmas csoportos (projekt-) feladatok kezelésére is. Továbbá kezeli a határidőket, a beadási időszakokat a feladatok, házi feladatok esetében, és képes online kommunikációs platformot biztosítani a diákok és tanárok között.

