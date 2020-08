Maszkban a padban: lehet-e így normálisan tanítani?

A következő hetekben a nagy európai országokban is kinyitnak (vagy már ki is nyitottak) az iskolák. A tanintézményekben kicsi a fertőzésveszély, zárva tartásuk hosszabb távon a gyerekeknek ártana. Az alacsony rizikó ellenére számos iskolában a tanórákon is kötelező lesz maszkot viselni – kérdés, lehet-e így normálisan tanítani és tanulni.