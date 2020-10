Maszkügyben bekeményít a kormány: 1 milliós bírság, 1 éves boltbezárás járhat

Ahogy az az operatív törzs csütörtöki sajtótájékoztatóján már elhangzott, a kormány a koronavírus-járvány további terjedésének megfékezése érdekében szigorította a maszkviselési szabályokat. A pontos részletek a Magyar Közlöny legfrissebb számában jelentek meg.

Ezek szerint november 2-ától, azaz hétfőtől a szórakozóhelyeken, vendéglátóhelyeken, a sportrendezvények vendéglátó részein immár nemcsak a felszolgálóknak, hanem a vendégeknek is kötelező lesz maszkot viselniük, azt csak az étkezés, italfogyasztés alatt vehetik le. A maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot úgy kell viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

Már nemcsak a felszolgálóknak kell felvenniük a maszkot. Fotó: depositphotos.com Már nemcsak a felszolgálóknak kell felvenniük a maszkot. Fotó: depositphotos.com

Aki maszkot a vendéglátó üzlet üzemeltetője, illetve a vendéglátó üzlet üzemeltetőjének alkalmazottja felszólítására sem viseli, azt az üzemeltető köteles a látogatásból kizárni, és gondoskodni arról, hogy e személy a vendéglátó üzletet elhagyja.

Ugyanakkor az olyan üzletben, amelyben kiegészítő tevékenységként vendéglátó tevékenységet is folytatnak, az ott megvásárolt étel és ital elfogyasztásának időtartama alatt nem kell a maszkot viselni.

Jelentősen súlyosbodnak a szankciók. Eszerint amennyiben a kereskedelmi hatóság az ellenőrzés során vagy a rendőrség értesítése alapján a maszkhasználati kötelezettség megszegéséről szerez tudomást, akkor a) figyelmeztetést alkalmaz,

b) 100 000 forinttól 1 000 000 forintig terjedő bírságot szabhat ki, vagy

c) az üzletet, illetve a helyiséget legalább egy napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja.

A maximum 1 milliós bírságot és a legfeljebb egyéves bezárást a kereskedelmi hatóság együtt is elrendelheti. Ez a kereskedelmi hatóság a hétfőtől hatályos kormányrendelet szerint a rendőrség is lehet, így az is lefolytathat ellenőrzéseket és alkalmazhatja a fenti jogkövetkezményeket is.