Matolcsy György több nyugdíjast állítana munkába

A jegybank bevezetője szerint az európai országokhoz hasonlóan Magyarországon is csökken és idősödik a népesség, ami a munkaerőpiacot is negatívan érinti: a munkaképes korúak létszáma közel 540 ezerrel csökkent 2010 óta, és további 360 ezer fővel csökkenhet 2030-ig. Ugyanakkor egy pozitívumot is kiemeltek, azt, hogy a munkaerőpiacon jelenleg közel teljes foglalkoztatás van, a foglalkoztatottak száma a rendszerváltás idején volt utoljára ilyen magas

Az MNB a célt is megnevezte: a teljes foglalkoztatás fenntartásához nélkülözhetetlen a kedvezőtlen demográfiai folyamatok ellensúlyozása és a munkapiaci tartalékok teljes kiaknázása.

Nyugdíjasok foglalkoztatottsága

A Magyar Nemzeti Bank a nyugdíjasok foglalkoztottságának ösztönzésére szolgáló intézkedések bevezetésére tett javaslatát azzal indokolta, hogy

hazánkban alacsony a korhatár betöltése után, a nyugdíj igénylése nélkül tovább dolgozó nyugdíjasok száma, aminek egyik oka a nem megfelelő ösztönzőrendszer.

Mint írták, emiatt azt javasolják, hogy emelkedjen a korhatáron túli munkavállalás után járó évi 6 százalékos nyugdíjbónusz. (szerk.: azt viszont már nem említik, hogy mennyire kellene emelni a bónuszt.) A jegybank javaslata kitér arra is, hogy érdemes lenne a nyugdíjkorhatárt a várható élettartam emelkedéséhez kapcsolni, hiszen erre több nemzetközi példa is van. Mint írják, a népességelőrejelzések arra utalnak, hogy a várható élettartam-emelkedés nem rontja a nyugdíjrendszer fenntarthatóságát.

Az öregségi nyugdíjkorhatár várható jövőbeni alakulása az OECD országokban. Forrás: MNB Az öregségi nyugdíjkorhatár várható jövőbeni alakulása az OECD országokban. Forrás: MNB

A jegybank véleménye szerint az utolsó évek béremelkedésétől nagyon erősen függ Magyarországon az induló nyugdíj, így ezt a valorizáció felülvizsgálatával kiszámíthatóbbá lehet tenni. Végül kitértek arra is, hogy az ellátások nettó helyettesítési rátája hosszú távon elérheti a 94 százalékot, ami jelentős mértékben a korhatár betöltése utáni munkavállalás ellen ösztönöz - így ez is orvoslásra szorul.

A kiszolgáltatott munkavállalók helyzetének javítása

A jegybanki javaslatok egyik sarokpontja a munkahelyvédelmi akcióterv (MAT) kiterjesztése a munkavállalói adóterhekre más sérülékenyebb csoportokban is. Példaként a 25 éven aluliak és a 4 gyermekes nők szja-mentességét említve, Matolcsy Györgyék azt javasolták, hogy a többi sérülékenyebb csoport esetében is érdemes lenne a munkavállalói terheket (személyi jövedelemadó, társadalombiztosítási járulék) célzottan csökkenteni az aktivitásuk növelése érdekében.

Az aktivitási ráta a sérülékenyebb társadalmi csoportokban. Forrás: MNB Az aktivitási ráta a sérülékenyebb társadalmi csoportokban. Forrás: MNB

Az elmúlt évek munkáltatói adócsökkentései ellenére is az alacsonyabb bért kereső, többségében alacsony képzettségűek adóterhelése hazákban az egyik legmagasabb az EU-ban. Jelenleg a MAT keretében a szakképzettséget nem igénylő és mezőgazdasági foglalkoztatottak után a munkáltatók 50 százalékos szochókedvezményben részesülnek. A jegybank ezért azt javasolja, hogy

a legfeljebb alapfokú végzettségűek foglalkoztatásának növelése érdekben a munkáltatók foglalkoztatásuk esetén részesüljenek a jelenleginél nagyobb szochó-kedvezményben.

Az MNB végül a közfoglalkoztatottak elhelyezkedését segítő javaslatot is tett: eszerint az állam átvállalná 6 hónapra a versenyszférában elhelyezkedő közfoglalkoztatottak bérének kifizetését a közfoglalkoztatotti bér mértékében (a program így nem járna költségvetési többletkiadással). Emellett egy mentori és képzési támogatással is kiegészítenék a közmunkaprogramot.

Behozni a munkaerőt

A jegybanki javaslatcsomag egyik legérdekesebb pontja nem más, mint „a célzott bevándorlás ösztönzése” programpont. Az indoklás szerint az elmúlt években nőtt a külföldi munkavállalók száma Magyarországon, ez főleg azzal magyarázható, hogy az EGT állampolgárok mellett 2017-től a hiányszakmákban elhelyezkedő ukránok és szerbek dolgozhatnak engedélymentesen, 2021 júliusától pedig további 9 nem szomszédos 3. ország állampolgárai, ha munkaerő-kölcsönző cégen keresztül érkeznek.

A munkavállalási engedélyek és a bejelentett külföldi munkavállalók. Forrás: MNB A munkavállalási engedélyek és a bejelentett külföldi munkavállalók. Forrás: MNB

Az MNB véleménye így az, hogy a harmadik országbeliek foglalkoztatását növelné a külföldieket foglalkoztató cégeknek nyújtott állami támogatás munkásszállók építésére vagy lakások bérlésére a vendégmunkások számára. Emellett az adminisztráció egyszerűsítése, a hiányszakmák és az engedélymentes országok listájának bővítése, valamint a magyar vállalatok külföldi toborzásának támogatása is támogathatja a folyamatot.

Szintén ehhez a területhez tartozik a digitális nomádok megcélzása, amelyet a Magyar Nemzeti Bank egyebek mellett úgy valósítana meg, hogy a letelepedésüket segítő, angol nyelvű ügyintési pontokat, információs központokat és online felületeket hozna létre. A jegybank véleménye szerint ezen a téren előrelépés a 2022-től bevezetett vízum, a Fehér Kártya, amely megkönnyíti a 3. országbeli digitális nomádok magyarországi tartózkodását.

Így csalná haza a magyarokat az MNB

2020-ban több mint 700 ezer magyar élt külföldön, amiből mintegy 400 ezer az EU-ban – áll a jegybanki dokumentumban, amely kitér arra is, hogy a külföldön élő magyarok körében felülreprezentáltak a fiatalabb korosztályok és a magasan képzettek, így jelentős munkaerőtartalékot jelentenek. Arra, hogy hogyan lehetne hazacsalogatni a külföldön élő magyarokat, az MNB javaslata ez:

a külföldön élők hazavonzását segíthetik az állami hiányszakmákban történő béremelések, a magyar vállalatok külföldi toborzásának támogatása és a visszatérők számára nyújtott kedvezményes hazatelepedési kölcsön bevezetése.

Fejleszteni a távmunkát

A jegybank is rájött arra, hogy a távmunka nagyobb rugalmasságot jelent, emellett kevesebb ingázással töltött időt, kiesett munkaórát és táppénzt eredményezhet. Ennek fejlesztéséhez az MNB észrevétele az, hogy

a távmunka-infrastruktúra megteremtéséhez (laptopok, virtuális munkaállomás, szerverpark) hozzájárulhat kamatmentes hitelek, állami támogatás nyújtása a vállalatok számára.

Az MNB emellett a kötelező távmunka-keret bevezetésére is javaslatot tett, eszerint ahol megvalósítható, ott a munkavállaló (például kisgyermekes szülő esetében a gyermek 6 éves koráig, vagy jelentős ingázási idő esetén) kérelmezheti a távmunkát, amelyet a munkáltatónak kötelező engedélyeznie.

Az otthonról dolgozók aránya az összes foglalkoztatottból az EU-ban (15-64 évesek). Forrás: MNB Az otthonról dolgozók aránya az összes foglalkoztatottból az EU-ban (15-64 évesek). Forrás: MNB

Felnőttképzés bővítése és fejlesztése

A Magyar Nemzeti Bank javaslatainak utolsó, jelentős témaköre a hazai felnőttképzés fejlesztése és az ezzel kapcsolatos területek továbbgondolása. Az ehhez kapcsolódó javaslatok több területre bonthatók.

1. Állami támogatás a felnőttképzéshez: a javaslat szerint létre kellene hozni olyan programokat, amelyek keretében az állam részlegesen, vagy teljesen átvállalja az első felnőttképzés díját, valamint támogatja a résztvevők eljutását a képzések helyszínére.

2. Digitális készségek fejlesztése: a jegybank észrevétele szerint a sikeres munkaerőpiaci pályafutás alapja a megfelelő digitális készségek elsajátítása és folyamatos fejlesztése. A javaslat szerint ezért érdemes lenne állami támogatással rövidebb, elsősorban a digitális alapkészségek megerősítését célzó képzéseket indítani.

3. Kötelező vállalati továbbképzési minimum bevezetése: az indoklás szerint a munkavállalók képzettségi szintjének és ezáltal termelékenységének növelése érdekében a jegybank azt javasolja, hogy – megfelelő állami támogatási rendszer (például: béren kívüli juttatási keret meghatározása) kialakítása mellett – kerüljön bevezetésre kötelező továbbképzési minimum a vállalatok számára.