Még az sem biztos, hogy lesz Bayern München-Sevilla szuperkupa meccs Budapesten

Jelen állás szerint 3000-3000 jegyet biztosítanak a német, valamint a spanyol klub szurkolói számára (a stadiont 30 százalékig lehet feltölteni, így magyar szurkolók is részt vehetnek az eseményen). A szeptembertől hatályos szabályok , illetve a sporttal kapcsolatos speciális eljárások alapján csak az a külföldi állampolgár léphet be szurkolóként Magyarország területére, aki legalább két negatív tesztet tud felmutatni két nap különbséggel.

Szeptember 24-én rendeznék a szuperkupa döntő t a Puskás Arénában - amennyiben a járványhelyzet lehetővé teszi. A mai Kormányinfón ugyanis elhangzott, hogy a kormány sem látja előre, hogyan alakul a fertőzés a következő hetekben. Így adott esetben zárt kapussá is tehetik a mérkőzést, illetve a sportesemény megrendezése is kétségessé válhat.

