Még azt sem tudjuk, lesz-e új védőoltás, de az üzleti terv már megvan

Alok Sharma, az üzleti ügyek minisztere elmondta: az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca gyógyszeripari csoport megállapodott az egyetem által kidolgozott, tesztelés alatt álló koronavírus-oltóanyag globális forgalmazásáról és gyártásáról arra az esetre, ha a vakcina beválik. Hozzátette: ha az oltóanyag sikeresnek bizonyul, az AstraZeneca már szeptemberre 30 millió egységnyit gyártana belőle, és a jelenlegi megállapodás összesen 100 millió adag gyártására szól.

Ha az oltóanyag hatékony, akkor először a brit lakosság számára válik hozzáférhetővé, de a 100 millió adag gyártására szóló megállapodás lehetővé teszi, hogy a fejlődő országok is a lehető legalacsonyabb költséggel hozzájussanak.

Az oltóanyag tesztelése április 23-án kezdődött Angliában, 1100 önkéntes felnőtt részvételével. Az Oxfordi Egyetem mellett az egyik neves londoni kutatóegyetem, az Imperial College London is dolgozik koronavírus-vakcina kifejlesztésén. Ennek a vakcinának a tesztelése októberben kezdődhet.

A brit kormány eddig negyedmilliárd font (százmilliárd forint) finanszírozást nyújtott az oltóanyag kifejlesztésének támogatására.

Jennifer Haller amerikai nő az új koronavírus ellen készített, első fokozatban, klinikai kísérleti stádiumban lévő oltóanyagot kap egy gyógyszerésztől a seatlle-i Kaiser Permanente Washington Egészségügyi Kutatóintézetben 2020. március 16-án. MTI/AP/Ted S. Warren Jennifer Haller amerikai nő az új koronavírus ellen készített, első fokozatban, klinikai kísérleti stádiumban lévő oltóanyagot kap egy gyógyszerésztől a seatlle-i Kaiser Permanente Washington Egészségügyi Kutatóintézetben 2020. március 16-án. MTI/AP/Ted S. Warren

Üzletileg már felkészültünk - de legyen egy B terv is, ha mégsem lesz oltás

Miközben a tesztek már folynak, garancia továbbra sincs arra, hogy akár egy éven belül is valóban elkészülhet egy hatásos és biztonságos koronavírus-elleni vakcina. Vasárnap Boris Johnson (egyébként koronavíruson átesett) brit miniszterelnök is arra figyelmeztetett a Mail on Sunday magazinban megjelent írásában: a jelentős globális erőfeszítések ellenére is előfordulhat, hogy nem lesz oltás a koronavírus ellen. Kutatók, tudósok is arra figyelmeztettek nemrég: láttunk már ilyet, a HIV ellen például évtizedek óta keresik a vakcinát sikertelenül - ha a Covid-19 ellen sem találnak megoldást villámgyorsan, akkor a B tervnek kell életbe lépnie. Az biztos, hogy egy kis köhögéssel már nem mehetünk munkába, a focibajnokságokat pár hetente lefújhatják és a kocsmák sem lesznek olyanok, mint előtte.

Franciaországban már komoly vita van arról, ki kapja meg először az oltóanyagot

A még el sem készült oltóanyag óriási üzlet lesz, ennek megfelelően dúl is körülötte a vihar. A francia Sanofi vezérigazgatója a múlt héten egy interjúban arról beszélt, hogy ha kifejlesztik a vakcinát, akkor a vállalat elsőként az Egyesült Államokat látja majd el oltóanyaggal, mert ez az ország részt vállal a kifejlesztés kockázataiból is. A kijelentés heves vitát váltott ki, a miniszterelnök egyeztetésre hívta a gyógyszergyár elnökét, és Macron elnök is raportra hívta a Sanofi vezetését.