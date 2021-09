Még drágábban tudnak csak tankolni az autósok

Újra 450 forint fölé kerül a benzin átlagára - tette közzé a holtankoljak.hu. Szerdától tovább emelkednek a hazai üzemanyagárak, a benzin esetében ez bruttó 4 forintos változást jelent, a gázolaj esetében 3 forint lesz az emelkedés mértéke.

Így szeptember 8-án az átlagárak az alábbiak szerint alakulnak:

95-ös benzin: 451 forint/liter

Gázolaj: 448 forint/liter

Az újabb, szerdától érvényes emelés azt jelenti, hogy a benzin és a gázolaj augusztus eleje óta nem látott magas szintre megy fel,.

A drágulás alapvetően annak tudható be, hogy az északi-tengeri, Brent típusú olaj hordónkénti ára továbbra is emelkedő tendenciát, a múlt hét végén közel 2,5 százalékkal állt magasabban, mint a hét elején. Jelenleg is 72 dollár felett van 1 hordó olaj ára, amire augusztus elején volt utoljára példa.

Szerencsére a forint a héten erősödni tudott a dollárral szemben, már 292 forint felé közelít az árfolyam. Ám ez is csak 3-4 forintra tudta mérsékelni az üzemanyagár-emelések mértékét.