Még hogy a megszorítások miatt nem hagyunk torzókat?! Hadházy Ákos talált egyet, igaz, nagyon messze

„Magyarország 500 ágyas onkológiai kórházat épít Vietnamban” – jelentette be maga a miniszterelnök még 2017-ben. Friss Facebook-posztjában Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő megmutatja, a 2023 nyarán készült képeken ez a „kórház” látható befejezetlen állapotban, amint éppen visszahódítja a természet.

A honatya azt írja, nemrég kérdezett rá a Külgazdasági és Külügyminisztériumnál a projektre, és azt a választ kapta Magyar Levente államtitkártól, hogy a vietnami fél elállt a szerződéstől, visszafizette a magyar „segélyhitelt” és inkább megcsinálja saját forrásból a beruházást.

„Nos, finoman fogalmazva a minisztérium nem bontotta ki az igazság minden részletét…”

– írja Hadházy, aki ki is fejti, eljutott hozzá egy vietnami, angol nyelvű újság cikke. Mint írja, ebből nem csak az derül ki, hogy az építkezés torzóban maradt de részletek is kiderülnek arról, hogy miért történt ez.

A vietnamiaknak nem kellett a bóvli, inkább befejezik saját pénzből

Fotó: Facebook / Hadházy Ákos

A független képviselő ízt írja, a kórházat egy konzorcium építette (volna), amelynek vezetője a VMD Kórházi Technológiai Zrt. volt. A vietnami cikk szerint a VMD folyamatosan spórolni, változtatni akart az orvosi eszközök és építőanyagok terén, ami végül ellehetetlenítette az egész projektet. És mivel a kórházat nem ajándékba kapták volna, hanem visszafizetendő hitelt adott a magyar Eximbank, ezért jogosan várták el, hogy ne bóvlit kapjanak a pénzükért.

„A cég nevét olvasva szólni kezdett a vészcsengő a fejemben: én ezt a céget ismerem régről!”

– húzza alá Hadházy: a VMD is benne volt abban, az OLAF által is csalásnak talált üzletben, amelynek keretében az állam 9 milliárd forint EU-s támogatásból vásárolt CT-ket és röntgengépeket – csak nem a gyártóktól, hanem közvetítő cégektől, amelyek durván túlárazták azokat. Mintn írja, a Gazdasági Versenyhivatal is egészen szépen felgöngyölítette ezt az ügyet, csak éppen a VMD-t hagyták ki a jelentésből.

A képviselő szerint ez azért történhetett, mert akkoriban ennek a cégnek a tulajdonosa és vezetője az a Maróth Gáspár volt, aki később hadiipari kormánybiztos, majd államtitkár lett, legújabban pedig a Rheinmetall AG-nél tölti be a „kelet-európai koordinációs vezető” posztját. Hadházy megjegyzi, amikor a nagy vietnami üzlet elindult, papíron már nem volt benne a cégben, „de erősen gyanús, hogy a hivatalos tulajdonos csak stróman”. A hivatalos tulajdonos lakcímét megnézve, egy rozzant oroszlányi családi házat látunk – teszi hozzá a független honatya.