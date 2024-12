Még most tankoljon, ha kedves a pénztárcája!

A jövő év legelején az Orbán-kormány által bevezetett automatikus adóemelés miatt megemelkedik az üzemanyagokat terhelő jövedéki adó mértéke is, ez a benzin esetében literenként bruttó 8, a gázolaj esetében literenként bruttó 7,4 forint áremelést jelent majd.

Ha a kereskedők teljes egészében érvényesíteni fogják a nagykereskedelmi árak emelkedését a fogyasztói árakban is, akkor kedden a benzin ára 621, a gázolajé pedig 630 forintra emelkedhet literenként.

