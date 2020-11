Meghalt Diego Maradona

A középpályás és csatár legenda az 1986-ban vb-t nyert argentin csapat kapitánya volt. Később a Barcelonában és a Napoliban is játszott, utóbbival két olasz bajnoki címet is szerzett.

Diego Maradona sikeres agyműtéten esett át néhány hete. Akkor azt közölték, hogy hamarosan az alkoholfüggőségét fogják kezelni. Most szívrohamot kapott buenos aires-i házában és meghalt.

