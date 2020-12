Meghosszabbították a gazdaságvédelmi intézkedéseket - rögtön két hónappal

Miután január 11-éig meghosszabbították a járványhelyzet miatt életbe léptetett korlátozó intézkedések alkalmazhatóságát, az ehhez kapcsolódó gazdasági intézkedéseken is igazított a kormány.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a korlátozások által gazdaságilag leginkább sújtott tevékenységeket végző cégeknek

szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettséget nem kell teljesíteniük a munkaviszonyban foglalkoztatott természetes személy foglalkoztatása tekintetében;

a munkaviszonyban foglalkoztatott természetes személy foglalkoztatása tekintetében; nem keletkezik szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettsége;

fizetési kötelezettsége; a rehabilitációs hozzájárulás fizetésre kötelezett kifizető egy hónapra arányosan jutó hozzájárulás-fizetési kötelezettség alól mentesül, azzal, hogy a rehabilitációs hozzájárulásra a fizetésre kötelezett a 2020. évben további előleget nem fizet.

Emellett a kisvállalati adóalany kisvállalati adókötelezettsége megállapításánál nem tekinti kisvállalati adóalapnak a személyi jellegű kifizetések összegét.

A felsorolásban szereplő tevékenységi körökben bértámogatást is nyújt a kormány a munkaviszonyban foglalkoztatott személy bruttó munkabére ötven százalékának megfelelő összegben.

Mindezzel kapcsolatban most két újdonságot jelentettek be: fenti intézkedések nem csak novemberre érvényesek, hanem decemberre és januárra is. Míg tehát a korlátozó intézkedéseket (egyelőre) egy hónappal hosszabbították meg, a gazdaságvédelmi intézkedéseket rögtön kettővel. Ez abból a szempontból logikus döntés, hogy gyakorlatilag a hónap közepére esik a korlátozások tervezett enyhítése. A bértámogatást nem kell újra igényelni azoknak, akik ezt már megtették: ha nem nyilatkoznak arról, hogy nem kérik, akkor automatikusan meghosszabbodik a támogatás (persze az a feltétel is érvényben marad, hogy továbbra sem bocsáthatják el az érintett dolgozókat).

A másik újdonság, hogy bővült azon főtevékenységek listája, amelyek végzői jogosultak a fenti kedvezményekre. Ezekkel:

19. Szállodai szolgáltatás (TEÁOR 5510) tevékenység,

20. Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR 5520) tevékenység,

21. Kempingszolgáltatás (TEÁOR 5530) tevékenység,

22. Egyéb szálláshely szolgáltatás (TEÁOR 5590) tevékenység,

23. Utazásközvetítés (TEÁOR 7911) tevékenység vagy

24. Utazásszervezés (TEÁOR 7912) tevékenység.