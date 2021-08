Megint megugrott a fertőzöttek száma, hárman meghaltak

Az elmúlt 24 órában további 109 fővel nőtt az új fertőzöttek száma, ez több mint duplája ez előző nap közölteknek és megegyezik a múlt pénteki adattal. Elhunyt három koronás beteg. Aggasztó, hogy szinte alig nőtt a beoltottak száma, folytatódik az a tendencia, hogy legfeljebb 6-7 ezren veszik fel az oltást naponta. Ma nem közöltek adatokat a harmadik oltásban részesültekről, előzőleg mintegy 130 ezer emberről szólt a hivatalos tájékoztatás.

A beoltottak száma 5 687 634 fő, közülük 5 501 199 fő már a második oltását is megkapta. A most közölt 109 új fertőzöttel együtt a járvány kezdete óta összesen 810 658 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Az elhunytak száma 30 045 főre nőtt.

A gyógyultaké csak párszázzal emelkedett, most 768 891-an vannak, az aktív fertőzöttek száma 11 722 főre csökkent, ez mintegy 260-nal kisebb, mint az előző közléskor volt. Jelenleg 75 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 11-en vannak lélegeztetőgépen.

A delta vírusmutáns több európai országban és már hazánkban is terjed, ezért kérik, hogy aki még nem oltatta be magát, tegye meg. Az iskola közeledtével felhívták a szülők figyelemét, hogy a 12 éven felüli gyermeket automatikusan lehet regisztrálni oltásra és számukra is nyitva az időpontfoglaló.

A 12-17 éves korosztályban eddig közel 200 ezren regisztráltak oltásra és 162 ezren (81 százalék) már fel is vették azt. Az internetes regisztráció és időpontfoglalás továbbra is nyitott, ez a legegyszerűbb módja a gyermek beoltásának. Emellett augusztus 30. és 31., valamint szeptember 2. és 3. napokon az iskolákban is lesz oltási akció. A szülők az iskolától kapnak tájékoztatást és augusztus 25-ig az iskolának vissza kell jelezniük, hogy kérik, vagy nem kérik a gyermeküknek az oltást. Az oltás Pfizer-vakcinával fog történni az iskolaorvosok és háziorvosok bevonásával.