Megint nőtt a koronavírus-fertőzöttek száma, de kevesebb a súlyos eset

A friss adatközlés szerint 71 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 809 016 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. A hétvégéken már június közepe óta nincs adatközlés, hétfőnként a teljes hétvégére vonatkozó számokat teszi közzé az operatív törzs, a napi adatok összehasonlításával ezért óvatosan kell bánni, de az elmondható: az egy napot érintő adatközlések sorában a mostani egy hónapos csúcsot jelent - utoljára június 23-án volt ennél több napi új fertőzött. Keddtől csütörtökig folyamatosan kúszott felfelé a napi fertőzöttek száma.

6641 tesztet végeztek el 24 óra alatt, ezek 1,1 százaléka lett pozitív - 1 százalék fölötti pozitivitási ráta utoljára szintén egy hónapja, június 22-én fordult elő.

Jó hír, hogy a halálozások nem követik az emelkedő trendet: tegnap nem volt jelentés új áldozatról, a mai közlés egy elhunyt betegről számol be, a hivatalosan koronavírus miatt elhunytak száma Magyarországon 30 020 fő.

A gyógyultak száma 663-mal nőtt egy nap alatt, 744 714 fő mondhatja el magáról hivatalosan, hogy túl van a betegségen. Az aktív fertőzöttek száma pedig 593-mal 34 282 főre csökkent.

A kórházban ápoltak száma 14-gyel csökkent egy nap alatt, 62 fő van koronavírus miatt kórházban, közülük 10-en lélegeztetőgépen - ez utóbbi szám nem változott.

Az, hogy növekvő esetszám mellett is alacsony a halálozások és kórházi kezelésre szorulók száma, jórészt az oltásoknak köszönhető - ebből ugyan több mint 21 ezret most is beadtak, de ezek jó része, közel 17 ezer adag második oltás volt, így összességében az oltottak száma mindössze 4632-vel emelkedett egyetlen nap alatt.

Az átoltottság növelése érdekében a még be nem oltott időseket személyesen is fel fogják keresni, és iskolakezdés előtt minden oktatási intézményben elérhető lesz az oltás. Továbbra is folyamatosan lehet regisztrálni a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon, az érvényes regisztrációval rendelkezők pedig interneten is foglalhatnak időpontot az oltásra a www.eeszt.gov.hu honlapon.