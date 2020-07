Megjelent a törvény az egyszer használatos műanyagok betiltásáról

Ahogy Palkovics László innovációs és technológiai miniszter a törvényjavaslat alapján bejelentette: 2021 nyarán kezdődhet meg az egyszer használatos műanyagtermékek kivezetése. A friss Magyar Közlöny teremti meg ennek törvényi kereteit: a környezetterhelés megelőzése vagy csökkentése érdekében egy törvénymódosítás felhatalmazza a kormányt, hogy rendeletben korlátozza vagy tiltsa meg

"azon termék gyártását, forgalomba hozatalát, felhasználását és kereskedelmét, amely jellemzően egyszeri használat után hulladékká válik, vagy ha e termék a környezetet kevésbé terhelő termékkel helyettesíthető"

A törvény 2021. július 1-jén lép hatályba. A törvénymódosításból az is kiderül, a változtatások az uniós irányelveknek való megfelelést szolgálják.

Mit tiltanak majd be?

A törvénymódosítás egyébként új fogalommeghatározásokat is bevezet, ezek közül az érdekesebbek:

könnyű műanyag hordtasak: olyan műanyag hordtasak, amelynek falvastagsága 50 mikronnál kevesebb;

nagyon könnyű műanyag hordtasak: olyan műanyag hordtasak, amelynek falvastagsága 15 mikronnál kevesebb, és amelynek felhasználása higiéniai célokat szolgál, vagy amelyet ömlesztett élelmiszerek elsődleges csomagolására használnak azokban az esetekben, amikor az segít megelőzni az élelmiszer-pazarlást

Egy májusi kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta: "15 mikron felett fogják betiltani az egyszer használatos műanyagok gyártását. Az EU-s előírás 50 mikron feletti betiltást ír elő, vagyis a magyar szabályozás szigorúbb lesz". Ez nyelvbotlás lehetett, a korábbi magyar tervezetben az 50 mikronnál kisebb falvastagságú műanyag hordtasakok forgalomba hozatalának betiltása szerepelt. Ha csak a 15 mikron alatti falvastagságú zacskókat tiltják be, az nem szigorítás, inkább lazítás - mivel kevesebb terméket érint. A 15 mikron feletti falvastagságú termékek betiltása pedig nem is igazán értelmezhető, a legvastagabb, strapabíró, sokszor használatos szatyrok anyaga is értelemszerűen 15 mikronnál vastagabb. Korábban érdeklődtünk az Innovációs és Technológiai Minisztériumnál, hogy mekkora falvastagságú egyszer használatos műanyagok gyártását tiltják be 2021. július elsejétől, illetve hogyan és miért lesz szigorúbb a magyar szabályozás az EU-s előírásnál, de kérdésünkre azóta sem kaptunk választ; korábbi nyilatkozatok alapján a könnyű és a nagyon könnyű hordtasakok is tilólistára kerülhetnek.