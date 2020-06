Megnyílik Nagy-Britannia, nem kell karanténba menniük a beutazóknak

Az érkezők egy részének már nem lesz kötelező karanténba vonulniuk Nagy-Britanniában július 6-tól. A britek is mehetnek nyaralni külföldre.

Walsh kiemelte azt is, hogy a British Airways egész májusban mindössze 485 utasszállító járatot teljesített.

Nagy-Britanniában június 8-án lépett életbe az a brit kormányzati rendelkezés, amelynek alapján kéthetes karanténba kell vonulniuk a külföldről Nagy-Britanniába érkezőknek, köztük a brit állampolgároknak is.

