Megnyitják az egyik budapesti rakpartot a gyalogosok előtt

A hétvégén lezárják a gépjárműforgalom elől a pesti alsó rakpartot és átadják a gyalogosoknak, kerékpárosoknak a városvezetés újranyitási politikájának részeként, bővítve a kikapcsolódásra használható közterületeket - jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester.

Kérdésre válaszolva közölte, napirenden van a játszóterek és sportpályák megnyitása is, folyik az egyeztetés a kerületi polgármesterekkel.

Budapest újranyitása érdekében, a kiindulópontként meghozandó intézkedések célja, hogy a zsúfoltságot a lehető legkisebbre csökkentsék, és ennek megfelelően már ezen a hétvégén elkezdik megvalósítani a Budapest Restart program egyik fontos elemét, azaz átadják a hétvégére a gyalogosoknak a rakpartot - mondta a főpolgármester megjegyezve, hogy a Margitsziget és az Óbudai-sziget is az előző hétvégéhez hasonlóan látogatható lesz. Hangsúlyozta: el kell indítani a nyitást Budapesten, megfelelő óvatossággal, lépcsőzetesen.

