Megszavazta az ENSZ az ukrán jogsértések kivizsgálását

Az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa elsöprő többséggel megszavazta azt a határozatot, amely elítéli az Oroszország által Ukrajnában elkövetett állítólagos jogsértéseket, és vizsgálóbizottságot hoz létre ezek kivizsgálására. Csak Eritrea szavazott Oroszországgal az Ukrajna határozata ellen, 13-an tartózkodtak - írja a The Guardian.

NEWS: UN Human Rights Council votes to support a Commission of Inquiry in response to Russian aggression in Ukraine.



Russia’s isolation at the United Nations continues. #StandWithUkraine pic.twitter.com/Lfe0jfaOKu