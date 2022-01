Megvan, Orbán Viktor kit bízott meg 9 évre az Országos Atomenergia Hivatal elnökének

A tegnap késő délutáni Magyar Közlönyben jelent meg az a rövid miniszterelnöki határozat, amely szerint Kádár Andrea Beatrix mandátuma megszűnt 2021. december 31-én az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) főigazgatói posztján, de 2022. január 1-től már ki is nevezte 9 évre Orbán Viktor a hivatal elnökévé.

Fotó: MTVA

Már korábban, a hölgy főigazgatói kinevezésekor is az volt az Innovációs és Technológiai Minisztérium nem titkolt céljat, hogy idén januártól egy törvénymódosítással kikerüljön az OAH a kormány közvetlen ellenőrzése alól és egy önálló szabályozó szervként működjön tovább.

Így most már a hatóság elnöke rendeletet is kiadhat, illetve bírságot is kiszabhat a felügyelete alá tartozó intézményekre.