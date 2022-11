Menczer Tamás: a kormány gyármentő programokkal reagált a háborúra

Menczer Tamás, az izraeli tulajdonú Teva cégcsoport debreceni gyárában elkészült, 23 millió dolláros kapacitásbővítő beruházás átadásán kitért arra, hogy Izrael a nyolcadik legnagyobb befektető Magyarországon 3900 millió dollár befektetési értékkel.

Hozzátette: a magyar kormány az ukrajnai háború és az "elhibázott uniós szankciók" okozta gazdasági kihívásokra egyebek között a gyármentő programmal reagált, a támogatásra a Teva is jelentkezett, az elbírálás folyamatban van.

Menczer Tamás szerint a kormánynak a jelenlegi helyzetben is az egyik legfontosabb stratégiai célja a munkahelyek megőrzése, és lehetőleg új munkahelyek teremtése. Emlékeztetett rá, hogy 2010-ben 11,5-12 százalékos volt a munkanélküliség Magyarországon, a koronavírus-járvány előtti utolsó évben pedig 3,3-3,4 százalékos, ami azt jelentette, hogy aki dolgozni akar, az dolgozhat.

A kormány a koronavírus-járványra nem a munkanélküliség finanszírozásával, hanem a munkahelyek megőrzésével reagált, ezáltal "erősebben jöttünk ki" belőle: 4,7 millió ember dolgozott és dolgozik ma is, ami történelmi rekord az utóbbi harminc évben - jelezte, hozzátéve, hogy jelenleg egymillióval többen dolgoznak Magyarországon, mint 2010-ben.

A külügyi államtitkár rámutatott: a jelenlegi háborús helyzet és szankciós politika a gazdasági kihívás mellett fizikai fenyegetettséget jelent, és energiaválságot okozott.

A magyar álláspont szerint a fizikai fenyegetettség okán mindent meg kell tenni a béke helyreállítása érdekében, amihez azonnali tűzszünetre és a béketárgyalások haladéktalan megkezdésére van szükség - hangoztatta. "Nem tartjuk helyesnek azt a politikát (...), amely akadályokat gördít a béketárgyalások elé, feltételekhez köti a tűzszünetet és a béketárgyalásokat" - tette hozzá.

Az energiaválság kapcsán jelezte: felkészültünk a télre, Magyarország energiaellátása biztosított, a gáz folyamatosan érkezik a Török Áramlat vezetéken, és a tárolókban is elegendő mennyiségű gáz van felhalmozva. Az olajellátás is biztosított, és bár a Barátság kőolajvezetéken ingadozik a szállítás, de a stratégiai tartalékok rendelkezésre állnak - fűzte hozzá.

Menczer Tamás az infláció kapcsán azt mondta, sajnálatos módon a szankciós politika nem javított, hanem súlyosított a helyzeten: energiaár-robbanás történt, szankciós felárat fizetünk az energiáért, és az energiaár-robbanás a legfontosabb oka az inflációnak is. Az energiaárak növekedése 40-50 százalékban közvetlenül, és mintegy 30 százalékban közvetett módon felelős az infláció növekedéséért - hangoztatta.

Kapcsolódó cikk Gazdasági sokkal és 25 százalékos inflációval számol Nagy Márton Kedvezőtlen külső gazdasági környezettel kell szembe néznie hazánknak, több sokkhatás is éri a gazdaságot, ami lassuló növekedést eredményez.

Az államtitkár a Teva beruházása kapcsán kitért arra, hogy a magyar gyógyszeripar versenyképes, a gazdaság egyik meghatározó ágazata. Rámutatott: a Magyarországon előállított gyógyszerek 85 százalékát exportálják; míg lakosságszámot tekintve hazánk a 95. az országok rangsorában, addig a gyógyszerexportot tekintve a huszonegyedik.

A gyógyszeripar 995,5 milliárd forintos termelési értéke 2021-ben 62 százalékkal volt nagyobb, mint 2010-ben - ismertette Menczer Tamás. Különösen fontosnak nevezte a debreceni gyár kapacitásbővítő beruházását, amely tíz százalékos termelésbővülést tesz lehetővé olyan hatóanyagok előállításánál, amelyek a transzplantált betegeknél megakadályozzák a beültetett szervek kilökődését.

Papp László (Fidesz-KDNP), Debrecen polgármestere azt mondta, a több mint 110 éves gyógyszergyártás a város tradicionális iparága, amely ma is fontos szerepet tölt be a régió gazdasági életében. A csaknem harminc éve a városban működő, 1700 dolgozót foglalkoztató Teva jelenleg a város legnagyobb vállalata - tette hozzá. A mostani beruházás is erősíti a debreceni gyár szerepét a globális Teva-csoportban - jelezte.

A Teva biztonságos betegellátás iránti elkötelezettségét mutatja ez a közel 23 millió dollár értékű projekt, amely jelenleg a Teva egyik legfontosabb és legnagyobb beruházása a gyógyszerhatóanyag-gyártás területén világszerte - mondta Gary Baker, a Teva magyarországi hatóanyaggyártásért felelős igazgatója.

Hozzátette: egyúttal ez a debreceni telephely elmúlt 15 évének legnagyobb, a hatóanyaggyártás területén véghez vitt fejlesztése is. Büszkék vagyunk rá, hogy egyre nagyobb mértékben biztosítunk hatóanyagot olyan gyógyszerekhez, amelyek Európában és a világon betegek millióinak nyújtanak segítséget."

Kare Schultz, a Teva elnök-vezérigazgatója jelezte, cégük mintegy 200 millió beteget lát el gyógyszerekkel. A Teva a legnagyobb gyártója és szállítója a generikus gyógyszereknek a világon - fűzte hozzá Eric Drapé, a Teva globális termelési tevékenységéért felelős alelnöke.