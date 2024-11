Mészáros Lőrinc cégbirodalma megérkezhetett az alföldi tanyavilágba

A belpolitikai és a külpolitikai helyzet mostanában meglehetősen turbulens, de egy valami legalább állandó: Mészáros Lőrinc céget alapított. Legújabb vállalkozása a Gorzsa Agrár Management Kft. nevet kapta, október 22-e óta létezik, de csak november 15-én jegyezték be. Ismét azt a megoldást választották, hogy a felcsúti milliárdos saját maga is tulajdonos az új cégben, de rajta kívül még a szintén hozzá köthető Talentis Agro Zrt. és az MBH Mezőgazdasági Befektetési és Fejlesztési Magántőkealapja is beszállt az üzletbe.

Mészáros Lőrinc sokadik cégének is Felcsút a bázisa, a cég nevében található Gorzsa viszont egy tanyavilág Hódmezővásárhely közelében.

Gorzsa külterület, amely része Hódmezővásárhely megyei jogú város területének, amelynek központjától számítva nagyjából 1 kilométer távolságra található. Jellegét tekintve mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep, illetve lakóhely, mezőgazdasági jellegű tanyák. Lakónépessége hozzávetőleg 44 fő, a területén található lakások száma pedig körülbelül 18 darab

– olvasható a hunmix.hu oldalon.

Meglehetősen jó földek vannak arrafelé, amiről talán Lázár János építési és közlekedési miniszter tudna a legtöbbet mesélni. Egy 2018-as hír volt, hogy a helyieket szorította ki a földpályázatokon, és több százmilliós földalapú támogatást kapott a Gorzsai Mezőgazdasági Zrt., melynek a legnagyobb tulajdonosa Lázár János anyai nagybátyja, Gyapjas Károly. Ez a Gorzsai Állami Gazdaság jogutódja. Fő profilja a tejelő szarvasmarhatartás, a gabonatermesztés és fűszerpaprika termesztés. Stabilan termeli a százmilliókat: tavaly közel 4 milliárd forintos forgalommal zártak, amiből 512 millió forint profit született.

Mészáros Lőrinc maga az állandóság, mindig van egy új cége

Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Erre a vidékre érkezhetett meg Mészáros Lőrinc új vagyonkezelő cége. Legutóbb szeptemberben írtunk arról, hogy az átlagnál sikeresebb üzletember vett még egy kis földet Fejér megyében. A tulajdonában lévő Talentis Agro Zrt. és az MBH Mezőgazdasági Befektetési és Fejlesztési Magántőkealap augusztus 27-től szerezte meg a sárszentmihályi Ság-Mezőgazdasági Kft.-t.

Mészáros Lőrinc cégei nemcsak a legnagyobb építőipari és bankszektori szereplők, hanem a felcsúti milliárdos üzletember egyúttal Magyarország egyik legnagyobb földesura is. Nincs pontos kimutatás arról, hogy hány hektár tartozik hozzá, de a sajtóban eddig megjelent becslések mintegy 45-50 ezer hektárról szólnak, ennek jelentős része pedig szántóföld. Mészáros Lőrinc agrárérdekeltségeit többnyire a Talentis Agro Zrt. fogja össze, ide tartozik mintegy 30 cég. Jelentős részükben pedig az MBH magántőkealapja is tulajdonos.

Ez a vagyonkezelői megoldás már nagyon bejáratott módszere Mészáros Lőrincnek a mezőgazdaságban. Nagyjából egy éve vagyonkezelésre két új vállalkozást is létrehozott a felcsúti milliárdos és mezőgazdasági holdingcége, a Talentis Agro Zrt. Az SZLNK és a Tápió Agrár Management Kft. székhelye egyaránt a felcsúti főhadiszállás, ügyvezetője pedig a Mészáros Lőrinc agrárbirodalmát igazgató Makai Szabolcs. A hvg.hu írása szerint akkor is alapított egy hasonló vállalkozást Orbán Viktor kormányfő barátja, méghozzá az FBSN Agrár Management Kft.-t, amikor másfél hónapra rá bekebelezte a jelenleg is az agrárminiszter helyettesének, Farkas Sándornak a családi vállalatát, a Kinizsi 2000 Zrt.-t.