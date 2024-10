Mészáros Lőrincékre bízza a sorompók javítását a MÁV

A MÁV Zrt. közbeszerzési eljárást indított a vonalhálózatán működő Scheidt & Bachmann gyártmányú sorompóberendezések karbantartására. Az öt fő területi igazgatóságra (Budapest, Pécs, Szombathely, Szeged és Debrecen) kiterjedő hálózaton jelenleg 91 sorompóberendezés üzemel, amelyek közül 25 garanciaideje már lejárt, és további 66 berendezés is igényelheti a garanciális köreiken kívül eső javításokat. A MÁV Zrt. ezek karbantartását egy nettó 281,4 millió forintos keretszerződésben (ennek 70 százalékára vállalnak biztos lehívást) intézné azzal az indoklással, hogy a berendezések karbantartását és esetleges javításait egy egységes, hálózati szintű szerződés keretében biztosítsák.

A munkáért nem volt nagy verseny: a hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárásra csak a Mészáros Lőrinc érdekeltségében lévő V-Híd Network Kft. jelentkezett, így ajánlatot is csak ők adtak be és ők győzedelmeskedtek. Alvállalkozónak, illetve erőforrásnyújtó szervezetnek Mészáros Lőrinc régebbi vasútipari cégét, az R-Kord Kft.-t vonták be – derült ki az Egységes Közbeszerzési Rendszerbe feltöltött összegzésből.

A nyertes cég a V-Híd-csoport, azaz a Mészáros-birodalom vasútépítő szegmensének része, 2022-ig R-Kord Network Kft. néven működött. A cég tavaly 22,1 milliárd forintos nettó árbevétel mellett 445,2 millió forintos adózott eredményt, illetve 444 millió forintos osztalékot hozott össze Mészáros Lőrincnek. Idén áprilisban Mészáros Lőrinc és a Mészáros Lőrinc tulajdonában lévő V-Híd Vagyonkezelő Kft. mellé 3 százalékos tulajdonrésszel csatlakozott Sárváry István, akinek neve egy furcsa találkozás miatt lehet ismerős sokaknak.

Az új tulajdonosnak 3 százalékos részesedése van

Fotó: Taggyűlési jegyzőkönyv

2022-ban nagy port kavart a kata-adózás átalakítása. Az év júliusában a Várba szerveztek tüntetést, hogy Novák Katalin köztársasági elnök ne írja alá a kata módosításáról szóló törvényt. A szervező Momentum megtudta, hogy nem messze, egy étteremben van Palkovics László, aki akkoriban még innovációs és technológiai miniszter volt. Meg is találták Palkovicsot az említett étterem teraszán, asztaltársaságában ott volt Vitézy Dávid (akkor még közlekedésért felelős államtitkár) és Sárváry István is, aki ekkor már bőven a V-Híd Zrt. vezérigazgatója volt.

A V-Híd Zrt.-t 2015-ben alapították, 2017 végén a részvények 90 százaléka Sárváry István, 10 százaléka pedig a Mészáros Lőrinc akkori vejéhez, Homlok Zsolthoz köthető Prosperitus Vagyonkezelő Kft. kezében volt, majd az egész céget felvásárolta a Mészáros-csoport.

Az állami munkáknak se szeri, se száma: a V-Híd dolgozik a Déli Körvasúton és kínai hitelből, alapvetően kínai érdekekre szabva épülő Budapest-Belgrád vasútvonalon, de nagyot szakítottak az akkumulátoripari beruházásokkal is, természetesen közvetve. A Telex szedte össze, hogy kik lehetnek az állami százmilliárdokkal támogatott akkumulátorgyártás legnagyobb nyertesei. Mindehhez megnézték az akkumulátoriparhoz kapcsolódóan bejelentett infrastruktúra-fejlesztéseket és hogy kik nyertek az azokra kiírt közbeszerzéseken. Bár még nem mindegyik tenderen hirdettek nyertest, a cikk írásakor tizenháromnál már tudni lehetett, hogy kaszál a beruházásokkal. A tizenhárom beruházás összértéke 260 milliárd forint, azokat egyetlen kivétellel önállóan vagy egy konzorcium részeként a Mészáros Lőrinc tulajdonában lévő Mészáros és Mészáros Kft. vagy V-Híd kivitelezheti.