Mi a vírusterv? Van egyáltalán terv?

A számításokhoz az olasz kisvárosok láthatóan nyájimmunitást szerzett lakosságának halandósági adatait, az osztrák véletlenszerű tesztelés adatait, az izlandi adatsorokat, amerikai (Chelsea, Massachusetts) véletlenszerű tesztelési adatokat, a New Yorki-i és kínai mortalitási adatokat, és a Hubei-en kívüli kínai adatokat vettem alapul.

A fenti gondolatkísérletekből jól látszik, hogy sokféle lehetőség van, és nagyon nehezen előrejelezhető, hogy mi fog történni, valójában senki nem tudja. Nekem úgy tűnik, hogy a gazdaság lassú visszanyitása+tesztelés a gazdaságilag-társadalmilag legoptimálisabb kombináció , de a jelek szerint nem ebbe az irányba megyünk. Lehet érvelni a svéd modell mellett is , különösen ha garantálni tudjuk az idősek/sebezhetőek hatékony elkülönítését (egyelőre ennek ellenkezője látszik) és feltételezzük hogy valójában a betegség mortalitása alacsonyabb, mint amekkora az a jelenlegi ismereteink szerint.

C) És végül az optimista verzió. Annyira ügyesek vagyunk, hogy májustól folyamatosan 1-en tudjuk tartani az R-t, mert sok betegségláncot felderítünk, sok kontaktot tesztelünk, nagy részüket megtaláljuk, mindenki nagyon óvatos, és így a fertőzés csak lassan terjed, annak ellenére, hogy a gazdaság újra működni kezd, ősztől felmegy 1,2-re. Látszik, hogy ez idén még OK, de 2021-ben kezdeni kell ismét valamit vele:

Készítettem pár ábrát, amelyen bemutatom, hogy melyik esetben mennyi kórházi ágyra van szükség, és mennyi halottra számíthatunk mai ismereteink alapján (fontos kiemelni, hogy ezek az ismeretek még most sem túl pontosak, és a reprodukciós ráta kismértékű változása is hatalmas eltéréseket okoz, ezért ezek tényleg csak gondolatébresztő gondolatkísérletek).

Úgyhogy tényleg el kéne dönteni, hogy melyik úton megyünk előre, és az is jó lenne, ha valóban felnőttnek nézve a lakosságot ezt kommunikálnák is velünk, mert akkor tudhatnánk, hogy mire számítsunk. Így ugyanis gazdaságilag nem lehet tervezni.

Az elsőhöz azt kellene látnunk, hogy a kormányzat már most képezi azokat a csapatokat, amelyek majd a kapcsolatkeresést végzik, tucatszámra építi ki a gyors tesztelésre alkalmas pontokat - enélkül ugyanis a gazdaság újranyitásával garantált a betegség berobbanása. Ezt nem látjuk, tehát nem ez a kormány terve.

2) A másik lehetőség a svéd modell. Elkülönítjük az időseket és a betegeket, a lakosság többi részét óvatosságra kérjük fel, de alapvetően (nyilván a 10-20 fő feletti tömegrendezvényeket kivéve) hagyjuk, hogy éljék életüket, és szép lassan átmenjen rajtuk a vírus, így szerezve nyájimmunitást, és ha ez megtörtént, akkor lassan ki lehet engedni a sebezhetőbbeket, idősebbeket is.

