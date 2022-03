Mi történt az orosz-ukrán háborúban, amíg ön aludt?

Kigyulladt péntek hajnalban az Ukrajna délkeleti részén fekvő Zaporizzsjai területen található atomerőmű az orosz csapatok támadását követően - közölte a létesítménynek otthont adó Enerhodar polgármestere.

A zaporizzsjai atomerőmű a legnagyobb ilyen létesítmény Európában; 6, egyenként 950 megawatt teljesítményű reaktora van. Az ukrán nukleáris energiatermelés csaknem felét, a teljes ukrajnai áramtermelés mintegy ötödét adja.

A zaporizzsjai atomerőmű békeidőben. (Fotó: Wikimedia Commons/Ralf1969) A zaporizzsjai atomerőmű békeidőben. (Fotó: Wikimedia Commons/Ralf1969)

Az erőmű szóvivője arról adott tájékoztatást, hogy az atomerőmű egyik "egységét" találat érte. Andrij Tuz nem sokkal korábban a Telegram üzenetküldő alkalmazáson közzétett videóban azt mondta, hogy az orosz haderő ágyúzza az erőművet, és arra kérte őket, hogy állítsák le a nehézfegyvereket, mert valós a veszélye a nukleáris katasztrófának.

Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter a Twitteren azt írta, hogy az oroszok minden irányból tűz alá vették az atomerőművet, amelyben tűz ütött ki. A miniszter szerint, ha robbanás következik be, az tízszer nagyobb katasztrófát okozhat, mint a csernobili baleset, a világ eddigi legsúlyosabb nukleáris szerencsétlensége.

Russian army is firing from all sides upon Zaporizhzhia NPP, the largest nuclear power plant in Europe. Fire has already broke out. If it blows up, it will be 10 times larger than Chornobyl! Russians must IMMEDIATELY cease the fire, allow firefighters, establish a security zone! — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 4, 2022

Az ukrán elnök ismét megszólalt

Európának azonnal fel kell ébrednie – mondta a zaporizzsjai támadás után közzétett videójában Volodimir Zelenszkij.

Európa legnagyobb atomerőműve lángol, az orosz tankok lövik. Tudják, hogy mire lőnek

- jelentette ki, hozzátéve, hogyha robbanás történik, az nemcsak Ukrajna, hanem Európa végét is jelentheti, valamint az egész lakosság evakuálásához vezethet.

Az ukrán elnök ezután azzal vádolta Oroszországot, hogy nukleáris terrort alkalmaz.

Soha nem volt még olyan történelemben, hogy egy ország atomerőművekre lőtt volna. A terrorista orosz állam most az atomterrorhoz nyúlt

- mondta.

Eloltották a tüzet

A Guardian tájékoztatása szerint ukrán idő szerint 6 óra 20 perckor, azaz nagyjából másfél órával ezelőtt sikerült eloltani a tüzet a zaporizzsjai atomerőműben, a tűznek nincsen halálos áldozata az eddigi információk szerint.

A jelenleg rendelkezésre álló hírek szerint a tűz az atomerőmű egyik gyakorlati épületében lángolt legalább négy órán keresztül, az ukrajnai hatóságok azonban arról tájékoztatták a Nemzetközi Atomenergiai Ügynökséget, hogy az erőmű létfontosságú berendezéseiben nem esett kár, és a sugárzás növekedéséről sem érkezett jelentés.

#Ukraine regulator tells IAEA there has been no change reported in #radiation levels at the #Zaporizhzhia Nuclear Power Plant site. — IAEA - International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) March 4, 2022

Felháborodtak a világ vezetői, összehívnák az ENSZ BT-t

A brit kormány az ENSZ Biztonsági Tanácsának rendkívüli összehívását kezdeményezi - jelentette be a Downing Street péntek hajnalban. A londoni miniszterelnöki hivatal tájékoztatása szerint Boris Johnson brit miniszterelnök telefonon beszélt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel azt követően, hogy orosz csapatok támadását követően tűz ütött ki az atomerőműben.

Vlagyimir Putyin orosz elnök felelőtlen lépései közvetlen fenyegetést jelenthetnek egész Európa biztonságára

- idézi a brit kormány közleménye Johnsont.

Justin Trudeau kanadai miniszterelnök szintén telefonon beszélt Zelenszkij ukrán elnökkel a zaporizzsjai események után. A kanadai kormányfő elfogadhatatlannak nevezte az orosz támadást, és azonnali megállásra szólította fel Oroszországot.

DPM @cafreeland and I just spoke with President @ZelenskyyUa about the horrific attacks at the Zaporizhzhia nuclear power plant. These unacceptable attacks by Russia must cease immediately. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) March 4, 2022

Korábban Joe Biden amerikai elnök is telefonon beszélt az ukrán államfővel, az Egyesült Államok elnöke szintén arra szólította fel Oroszországot, hogy azonnal fejezze be az atomerőmű támadását. Valamivel később az amerikai energiaügyi miniszter, Jennifer Granholm is megszólalt, ő arról biztosította a világot, hogy az atomerőmű blokkjai nem sérültek, és nem kaptak jelentést megemelkedett sugárzásról.