Michelin-csillag: Gianni Annoni is tulajdonosként örülhet a díjnak

Michelin-csillagot kapott a budapesti Essencia és a Salt étterem, ezzel hétre nőtt a legnagyobb gasztronómiai elismeréssel rendelkező egységek száma Magyarországon. Megnéztük a két étterem tulajdonosi és pénzügyi hátterét, és ismerős névre is bukkantunk.

Az étterem 2021 szeptemberében kapta meg első Michelin-csillagát. A SALT Budapest koncepciója a tradicionális magyar konyha alapjain nyugszik. Tóth Szilárd séf ételeiben központi szerepet játszanak a gyógy- és vadnövények, melyek többségét maga gyűjti vidéken, egy részét pedig kistermelők szállítják. Ezek a különleges alapanyagok frissen, vagy fermentálva kerülnek a fogásokba

- szól a Salt bemutatkozása.

Illusztráció. (Fotó: Depositphotos) Illusztráció. (Fotó: Depositphotos)

Az étterem mögött a Nomád Vendéglátó és Szolgáltató Kft. áll, a céget 2019-ben alapították. Az első évben 93,1 millió forintos forgalom mellett 4,7 millió forintos nyereség jött össze, 2020-ban viszont már 214 millió forint lett az árbevétel és 14,9 millió forint a profit. Pedig tavaly sokat volt zárva a Salt, de Budapest egyik legfelkapottabb étterme a koronavírus-járvány első hulláma alatt házi kenyeret és sonkát is házhoz szállított, de a séf házhoz megy programban is benne voltak. Most egy 15 fogásos kóstolómenü 29 ezer forintba kerül.

A Nomád Kft.-ben 15 százalékos tulajdona van Tóth Szilárdnak, szintén 15 százalékos tulajdonos Boldizsár Máté étteremvezetőnek, míg a Hotel Rum Kft.-nek 75 százalékos része van a cégben. A Hotel Rum pedig Csoknyay Zoltán (aki például az Ötkert szórakozóhely egyik tulajdonosa is) és a Verecke 120 Ingatlanforgalmazó Zrt. tulajdonában van. A Verecke 120 pedig Lefkovics Szonja és családjának érdekeltsége. Lefkovics Szonja a belvárosi Leroy tulajdonosa, Lefkovics György lánya.

Róla a hvg.hu írta meg 2017-ben, hogy nem új szereplő a belvárosi ingatlanpiacon. A Leroy-csoport vezetője cégein keresztül több ingatlant is birtokolt az Október 6. és a Zrínyi utca, valamint a Bazilika körül. Tulajdonrésze van több belvárosi étteremben, de többségét nem ő üzemelteti, hanem valamelyik üzlettársa. Tehát a Michelin-csillag a belvárosi vendéglátás nagymenőjének, a mindenkori V. kerületi önkormányzattal remek kapcsolatot ápoló Lefkovics Györgynek a környezetében landolt.

Budapest szívében található Essencia éttermünkben Tiago és Éva a portugál és magyar konyha ízeit mutatja be saját gyermekkori emlékeikből táplálkozva, elegáns, mégis kötetlen formában

- ez pedig már a másik új Michelin-csillagos étterem, az Essencia bemutatkozása.

Itt az 5 fogásos menü csak 20 ezer forintba kerül, borpárosítással viszont már 31 500 forintba. Az étterem mögött az Essenciagourmet Kft. áll. A cég 2020-ban 63,5 millió forintos forgalom mellett 13,7 millió forintos veszteséggel zárt. A portugál Tiago Sabarigo valóban tulajdonos, de nem az egyetlen, hiszen például a That's Amore Kft. is az.

Itt pedig már a tulajdonosok között megtaláljuk Annoni Gian Luigi-t, aki amúgy Gianni Annoni tévés műsorvezető és szakács. A That' Amore pedig Naphegy Étterem Kft. tulajdonosa, a céggel kapcsolatban szintén a hvg.hu írta meg, hogy a budai Naphegyen működő Oxygen Wellness címén nyit éttermet Gianni. A portál emlékeztetett arra, hogy az Oxygen Wellness a Fideszhez közel álló celebeknek, köztük Rogán Antal exének, Gaál Cecíliának kedvelt helye.