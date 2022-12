Mik azok a kérdések, amelyeket érdemes feltenni, ha állásinterjúra megyünk?

Van valamilyen kérdése hozzánk?

Előbb vagy utóbb minden állásinterjú eljut arra a pontra, hogy az interjúztató befejezi a kérdések feltételét, és átadja a szót, és elhangzik a fent említett kérdés. A szakértők azt tanácsolják, hogy mikor eljön ez a pillanat, és elhangzik az ominózus fent említett kérdés, fontos, hogy felkészültek legyünk, és tudjunk úgy válaszolni, hogy az minél jobb színben tüntessen fel minket.

Kapcsolódó cikk Hogyan keltsünk igazán emlékezetes benyomást az állásinterjún? Nehéz kiemelkedni álláskeresésnél a többiek közül, de léteznek technikák, amelyek a legnagyobbak szerint is működnek.

De milyen típusú kérdéseket kell feltennie? Mik azok, amelyeket inkább érdemes elkerülni? A Harvard Business Review cikkében két állásinterjú-szakértő adott tanácsot: Art Markman, az austini Texasi Egyetem professzora, valamint John Lees, az Egyesült Királyságban élő karrierstratéga. Ezek az ő ajánlásaik azzal kapcsolatban, hogy hogyan közelítsük meg az állásinterjú ezen részét.

Koncentráljunk két célra!

Könnyen azt hihetnénk, hogy az interjú ezen része csak arra szolgál, hogy a jelölt jobban megismerje a szervezetet, és eldönthesse, hogy valóban akar-e a cégnél dolgozni, tényleg ez a legjobb lehetőség, amit jelenleg elérhet. John Lees azonban arra figyelmeztet, hogy ilyenkor a beszélgetés még egyáltalán nem ért véget, így a jelentkezőnek mindezek mellett továbbra is az kell, hogy legyen a legfőbb célja, hogy bizonyítsa, tényleg megfelel az adott lehetőségnek.

Kapcsolódó cikk Figyelmeztető jelek: meneküljön, ha ezt tapasztalja egy állásinterjún! Az állásinterjúk kétirányú folyamatok, hiszen a leendő munkavállalókat nem csak „vizsgáztatják”, hanem ők is ezek során ismerkednek a céggel és menedzsmenttel.

A szakember ezért azt javasolja, hogy mielőtt bármit kérdeznénk, hogy szőjük bele a mondandónkba a legfontosabb üzeneteinket arról, hogy miért mi lennénk az ideális választás erre a munkára, így egyrészt megismételhetők a már elhangzott pozitívumok, másrészt lehetőséget ad arra is, hogyha esetleg valami kimaradt, azt is hozzátegyük.

Fontos jól kérdezni. Fotó: Depositphotos

Személyre szabott kérdések

Az sem mindegy, hogyan teszünk fel kérdéseket az interjúztatónak. Ahelyett, hogy általános nyelvezetet használnánk, sokkal kifizetődőbb személyesen fogalmazni. Mit jelent mindez a gyakorlatban? Ahelyett, „hogy nézne ki egy tipikus munkanap?” kérdezzük inkább azt, hogy „hogyan nézne ki egy tipikus napom a munkakörben?” – ez Lees szerint egy olyan pszichológiai trükk, amely lehetővé teszi a felvételiztető személy számára azt, hogy elképzelje a jelentkezőt már a feladat ellátása közben, ezt a képet pedig az interjú vége után is nehezebb lesz elengedni.

Kapcsolódó cikk Hogyan válaszoljuk meg az állásinterjú legnehezebb kérdését? Előfordul, hogy a legegyszerűbb kérdéseket a legnehezebb megválaszolni.

Visszacsatolás az elhangzottakra

A szakemberek végül arra is figyelmeztetnek, hogy a kérdések során mindenképpen érdemes az interjún eddig történteket is ismét felvetni. Azaz tegyünk fel olyan kérdéseket, amelyek arra építenek, amit az interjúztatóval folytatott beszélgetés során elhangzottak: lehet, hogy például rá tudunk kérdezni egy olyan nagyobb projektre, ami említésre került, vagy esetleg elhangzott egy olyan feladatkör is, ami az eredeti munkaköri leírásban nem szerepel. Összességében azonban az a legfontosabb, hogy észben tartsuk: az állásinterjúnak nincs vége azért, mert hozzánk került a szó.

A HBR cikkében adott néhány kérdésmintát is, témakörökre bontva:

A konkrét munkakörrel kapcsolatos kérdések

Milyen elvárásai vannak velem szemben ebben a munkakörben?

Mi a legfontosabb dolog, amit az első 90 napban szeretnék, hogy elérjek?

Hogy zajlik a céges teljesítményértékelési folyamat? Milyen gyakran értékelnének?

Kérdések a csapattal kapcsolatban

Milyen típusú készségek hiányoznak a csapatból, amelyeket egy új alkalmazottal szeretne pótolni a cég?

Melyek a legnagyobb kihívások, amelyekkel ebben a pozícióban szembesülhetek?

Várható-e, hogy a fő feladataim ebben a pozícióban változni fognak a következő hat hónap és egy év közötti időszakban?

Szakmai fejlődéssel, karrierutakkal kapcsolatos kérdések

Milyen tanulási és fejlődési lehetőségeim lesznek ebben a munkakörben?

Hogyan tud a csapat, amelynek tagja leszek, szakmailag tovább fejlődni?

Milyen gyakori karrierutak léteznek ezen a területen?

Zárókérdések

Van valami amit nem kérdeztem, de ön szerint meg kellene kérdeznem?

Van még olyan információ, amit megadhatnék magammal kapcsolatban, vagy hasznos lenne a felvételi folyamatban?

Mik a következő lépések a felvételi eljárás során?

(HBR)