Milliárdokból hirdetik hazánk prémium turisztikai szolgáltatásait - a szakmunkások is célcsoport lett

Jelentős összegű megbízást írhatott alá nemrég a Balásy Gyula érdekeltségébe tartozó New Land Media a turisztikai ügynökséggel. A feladat ezúttal "Magyarország értékeinek bemutatása".

A Turisztikai Marketingkommunikációs Ügynökség a Nemzeti Kommunikációs Hivatalon keresztül írásbeli konzultáció formájában keresett vállalkozót Magyarország értékeinek bemutatására - találtunk rá a dokumentumokra a közbeszerzési hatóság oldalán. Mivel az egész eljárás a Rogán Antalhoz tartozó kommunikációs hivatalon keresztül zajlott, finoman szólva is szűk volt azok köre, akik potenciális indulóként részt vehettek a tenderen. Egyetlen ajánlat érkezett, ami nyert is: a Balásy Gyula tulajdonában lévő New Land Media Kft. és Lounge Design Kft. párosa aratott rajt-cél győzelmet az egyszemélyes mezőnyben.

A 2021. december 31-ig hatályos szerződést július 13-án írták alá, és nettó 2,2 milliárd forintos keretösszegről szól, melynek 90 százaléka 1,98 milliárd a kormányzati kommunikációs feladatok megvalósítására használható fel. Vagyis többek között kutatási feladatokra, stratégiai és grafikai tervezésre, PR ügynökségi szolgáltatásokra és rendezvényszervezésre. A szerződéshez csatolt melléklet konkrétan részletezi a feladatokat, mely szerint a legfőbb cél Magyarország turisztikai értékeinek bemutatása és népszerűsítése.

Mint írják,

"a kommunikációs kampány fő célja, hogy elősegítse hazánk, mint turisztikai desztináció kedvezőbb nemzetközi megítélését, az itthoni prémium turisztikai szolgáltatások és kulturális értékek hírét vigye külföldön, valamint eljuttassa a Magyarország, mint turisztikai úti cél egyértelmű, releváns és vonzó üzenetét az utazni kívánók, illetve a tuizmus szakma meghatározó képviselői számára".

Ennek alapján rögzítették is a dokumentumban a kampány célcsoportjait is. Külföldi piacokon az újdonságot keresőket, rendszeres és tudatos utazókat, élménykereső családokat, kulturális utazókat és világpolgárokat kell megcélozni. Idehaza ennyire nem dolgozták ki alaposan a részleteket. A határainkon belül a célcsoport a 18 év felettiek, valamint - a külföldiek egyik célcsoportjához hasonlóan - azok, akik "megfelelő, szabadon elkölthető jövedelemmel rendelkeznek", tehát elsősorban az A, B, C1, C2 (ESOMAR) státuszú háztartások tagjai.

Az ESOMAR társadalmi kategóriarendszer tartalma alapján az A, B, C1 csoport még érthető is, ide sorolják a felsőfokú végzettségűeket, vezető beosztásúakat, magas keresettel, átlagos vagy átlag feletti vagyoni helyzettel rendelkezőket. A C2 társadalmi csoportba viszont már leginkább azok kerülnek, akik a fogalmi magyarázatból kiindulva sokkal kevésbé engedhetnek meg maguknak belföldi nyaralást is. Legyen szó akár csak egy hosszú hétvégéről is.

"A C2 társadalmi csoportba tartozók esetében a háztartás főkeresője irodai alkalmazott;

érettségizett szakmunkás, munkafelügyelő;

vállalkozás, vagy üzletrész tulajdonos öt vagy kevesebb alkalmazottal,

alacsony iskolai végzettségű anyagi javakkal átlagosan ellátott inaktív,

illetve középiskolai végzettségű vagyoni helyzetét tekintve átlag alatti inaktív."

A listát látva felmerül azonban a kérdés, hogy a prémium turisztikai szolgáltatások mennyire megfizethetők egy szakmunkásnak, vagy épp egy irodai alkalmazottnak, főleg ha adott esetben vidéki - alacsonyabb elérhető fizetést biztosító - munkahelyen dolgozik. Bár talán azt gondolnánk, hogy belföldön utazni olcsóbb, mint egy külföldi út, ez nem feltétlenül van így. Hiszen például ha egy Kelet-Magyarországon élő személy vonattal közlekedve egy fővárosi hosszú hétvégét tervezne a családjával, akkor két felnőttel és egy gyerekkel számolva csak az utazásra minimum 20 ezer forintot lehet számolni. És akkor se szállásra, se belépőkre, se étkezésre nem költöttek.

Az eljárásra visszatérve, Balásy Gyula alvállalkozók segítségét is kéri a feladatok elvégzésébe, akik a jól megszokott partnerek lettek ezúttal is. Vagyis:

a Kód Piac-, Vélemény és Médiakutató Intézet Kft.,

a Századvég Politikai Iskola Alapítvány,

valamint a p2m Consulting Kft.