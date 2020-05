Milliárdos profitok után gyors leépítés - Itt a lista a legtöbb embert elküldő cégekről!

A csütörtök esti számok alapján az elmúlt időszakban 163 ezer ember veszítette el a munkáját - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a szokásos péntek reggeli rádióinterjújában. A cégek általában nem szeretik közhírré tenni, hogy elbocsátják az alkalmazottaikat, mert az általában egyértelmű jele annak, hogy valami nincs rendben a céggel. Így nem is lehet tudni, hogy a kormányfő által említett 163 ezer embert konkrétan melyik cégek küldték el, de a híreket márciustól átnézve megpróbáltuk összeszedni, hogy mely cégektől bocsátottak el nagyobb létszámban munkavállalókat.

Mivel a koronavírus-járvány miatt a turizmus és a rendezvénypiac szinte lenullázódott, így a legnagyobb leépítések is ezeket a szektorokat érintik leginább.

A válság súlyosságának felismerését követően egyik első lépésünkként tartalékjaink jó részét, összegszerűen 500 millió forintot elkülönítettünk erre a célra. Ez a számunkra hatalmas összeg sajnos - az eddig meghozott kormányzati támogató intézkedésekkel együtt - sem elég arra, hogy 800 kolléga állását megtartsuk. Ennek a keretnek a felhasználásával sajnos csak dolgozóink kevesebb, mint harmadának tudunk 5 hónapon át megélhetést biztosítani. Ez fájdalmas számunkra és persze az elvesztett kollégáink számára is. Ez őszinte szomorúsággal tölt el bennünket - közölte az Eventrend Group, amely számos szállodát és éttermet üzemeltet, valamint rendezvényeket szervez a New York Palotától a Groupama Arénáig.

A társaság abban bízik, hogy a válság után újra munkalehetőséget tudnak majd biztosítani az elbocsátott kollégáknak. Információink szerint a rendezvénypiac több másik jelentős cége is elbocsátásokra kényszerült. Ráadásul legalább augusztus 15-ig semmilyen rendezvényt nem lehet tartani, így például a sok embernek munkát adó Sziget, VOLT és Balaton Sound fesztivál is elmarad.

A ferihegyi reptéren is hatalmas a visszaesés, bár pénteken a Wizz Air elég sok városba (például Barcelona, Athén, Oslo) elrepült, de ez sem mentette meg a fapados légitáraság dolgozóit egy drasztkus leépítéstől. A magyar gyökerű cég ezer munkavállalóját, a dolgozók 19 százalékát volt kénytelen elbocsátani a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetben, és az eddiginél is több embert küldött kényszerszabadságra.

Törvényi kötelezettségünknek megfelelően a csoportos létszámcsökkentéssel érintett magyarországi kollégáink esetében bejelentettük az intézkedést az illetékes munkaügyi hivataloknak" - közölte korábban lapunk kérdésére a Wizz Air.

A kirúgottak között pilóták és légiutas-kísérők is bőven voltak. Fő riválisuk sem finomkodott, a Ryanair háromezer munkavállalójától válik meg és egyötödével csökkenti a béreket. A Budapest Airport hétfőn már arról számolt be, hogy éledezik a reptér, napi 12-13 járat már felszáll, igaz, nagyon alacsony kihasználtsággal. A ferihegyi repteret üzemeltető cég így is közel 300 főt érintő csoportos leépítést jelentett be. Nagyot fordult a világ, hiszen a repteret üzemeltető Budapest Airport Zrt. 95,51 milliárd forint árbevétellel zárt 2018-ban, ez 11,61 milliárd forintos növekedés az előző évihez képest.

Gyakorlatilag semmi sem maradt a cégben, mivel a tulajdonosok döntése alapján a cég a 2018-as adózott eredményt, 24,65 milliárd forintot, egy az egyben kifizetik osztalékként. A Budapest Airport 55,4 százalékos tulajdonosa jelenleg a német AviAlliance GmbH, amelyet megvásárolt egy kanadai nyugdíjpénztár. Most viszont létrehoztak egy alapítványt, amiből a kollégákat támogatják: ebben április végén 125 ezer euró, mintegy 43 millió forint volt. Tömeges elbocsátás volt az állami tulajdonban lévő Malév GH-nál is, a földi kiszolgáló cég mintegy 65 embert küldött el, ez a 400 fős létszámnak a 15 százaléka.

Ennél jóval drasztikusabb lépésre szánta el magát a szintén rekord éveket maga mögött tudó Hunguest Hotels Zrt., amely 2018-ban 3,4 milliárd forintos profittal zárt, most viszont amint visszaesés következett be, leépítette a dolgozóinak mintegy 50 százalékát. A cég 2018-ban bérjárulékokkal együtt összesen 1,4 milliárdot fizetett ki, azaz az ötven százalékos leépítéssel legalább 700 milliós bérköltséget spórolhat Mészáros Lőrinc érdekeltsége. A Hunguest Hotels Zrt. állományában lévő 1670 munkavállaló közül a tervek szerint 800-850 embertől válnak meg.

Nincs más lehetőség

Ennél kicsivel több embert küld el a Spar, a 24.hu írt arról, hogy márciusban csaknem 900 új dolgozót vett át más szektorokból a cég, de áprilisban visszatértek az eredeti tervlétszámukhoz. Indoklásuk szerint a pluszlétszám fenntartására a különadó bevezetése miatt a továbbiakban nincsen lehetőségük. Bő 400 fős leépítésről döntött az Avis Budget Group BSC Kft., amely a világ egyik legnagyobb autókölcsönző vállalatának szolgáltató központjaként működik Budapesten. A cég állománya több mint 1200 fős volt, így a leépítés az alkalmazottak egyharmadát érinti.

Nem jártak jól Hatvanban sem, ahol a Bosch-gyár több mint 800 dolgozójának kirúgására kényszerül, miután a koronavírus-járvány miatt 70-75 százalékkal zuhant a cég megrendelési állománya. Az első körben főleg kölcsönzött munkaerőt küldtek el áprilisban. A dunaújvárosi Dunaferr is a túlélésért küzd, egyelőre nincs elbocsátás, de június 1-jétől 3 hónapon át csökkenteniük kell a nem közvetlenül a termelésben dolgozó munkavállalók munkaidejét. Ez mintegy 1000 embert jelenthet. Hogy a kisebb cégeknél pedig mi történt a koronavírus-járvány miatt, azt csak a statisztikákból fogjuk látni.