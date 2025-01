Minden bankszámlás fontos levelet kap péntekig

A bankoknak január 31-ig kell kiküldeniük az előző évi bankszámlahasználatról szóló egységes díjkimutatásukat az ügyfeleiknek, akik ezekben az idén meghökkentően nagy számokkal találkozhatnak. Sokaknak nem a postás hozza, hanem az internetbankjukba érkezik, de érdemes ott megkeresni, átnézni, és az alapján számlacsomagot vagy akár bankot is váltani – derül ki a Bank360.hu elemzéséből.

A hét végéig minden bankszámlás ügyfélnek meg kell kapnia a díjkimutatást, amelyből kiderül, mennyibe került számára tavaly a bankolás. A dokumentumot minden olyan pénzintézetnek el kell küldenie, ahol számlát vezet valaki, beleértve az olyan fintech cégeket is, mint a Revolut. A most érkező díjkimutatásban az egy évvel ezelőttinél lényegesen magasabb költségek szerepelhetnek, hiszen több bank is a 2023-as 17,6 százalékos rekord inflációval emelte a díjait, vagy azok egy részét. Voltak persze olyan hitelintézetek is, amelyeknek szerényebben fogott a ceruzája, illetve számos díjmentes szolgáltatást megtartottak.