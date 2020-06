Minden járásban lesz honvédelmi sportközpont

A haza védelme nemzeti ügy, a honvédelmi sportközpontok megépítésével pedig az a szellemiség is erősödik, amely a közösséget össze tudja tartani - jelentette ki a hazafias és honvédelmi nevelésért felelős kormánybiztos a bajai alapkőletételen.

A honvédelmi sportközpontok felhúzása nem új nóta a kormánynál, már 2017-ben bejelentették a programot. Ezek a központok olyan lőterekkel is rendelkező multifunkcionális szabadidős sportlétesítmények, melyek közösségi programok, sportlövész, küzdősport, általános képességfejlesztő foglalkozások, valamint elméleti képzések megtartására alkalmasak.

