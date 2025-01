Mindenki ezt találgatja: miért pont most hozta ezt az intézkedést Polt Péter?

Egy ilyen alkalmazott eltemetéséhez eddig az ügyészi illetményalap 25 százalékáig terjedő összeg volt felhasználható, azzal a kikötéssel, hogy az ezt meghaladó költség külön legfőbb ügyészi engedéllyel fizethető ki. A jövőben ez az arány akár 50 százalék is lehet.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!