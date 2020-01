Mindent megtesznek az Irakban lévő magyarok biztonságáért

Az éjszaka folyamán rakétatámadás ért több koalíciós katonai tábort Irakban, az iráni erők többek között Erbílt is támadták, ahol a magyar katonai kontingens is állomásozik. Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter szerda reggeli sajtótájékoztatóján azt közölte, hogy a támadások következtében magyar katona nem sérült meg, mint fogalmazott, mindenki jól van. A magyar katonák az Iszlám Állam elleni koalíció kötelékében teljesítenek szolgálatot, a számuk a vállalásunk tekintetében maximum 200 fő. Szijjártó Péter azt is közölte, hogy a Honvédelmi Minisztérium és a katonai vezetés folyamatosan egyeztet a műveleti vezetőkkel.

A miniszter szerint az Erbílben lévő főkonzulátus tagjai is jól vannak, a kirendeltségen négyen teljesítenek szolgálatot. Az Irakba akkreditált nagykövet viszont Magyarországon tartózkodik, és addig nem is fog Bagdadba visszatérni, amíg a szolgálati helyét biztosító brit követség nem jelzi, hogy az ottani feltételek biztonságosak.

Szijjártó Péter hangoztatta, Magyarországnak az az érdeke, hogy elkerüljük a további eszkalációt. Ezt az álláspontot fogja képviselni az Európai Uniós külügyminiszterek pénteki rendkívüli ülésén is. Ez szerinte egyébként egybecseng az Európai Unió álláspontjával is, hiszen egy közel-keleti fegyveres konfliktus Európa biztonságra is kihathat.