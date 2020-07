Minek nevezzelek? Idén sem törte meg az évtizedes hagyományt a kormány

Az már biztos, hogy a tavaly nyáron összeállított 2020-as költségvetésből szinte semmi sem úgy valósul meg, ahogy eredetileg tervezték - a koronavírus mindent felülírt, ilyen környezetben kellett megtervezni a 2021-es büdzsét. Igaz, tervezésben egyébként sem erős a mindenkori költségvetés összeállításáért felelős csapat, általában az eredeti tervek és a tények között jelentős az eltérés. A sok bizonytalanság közepette azonban egy dolog továbbra is sziklaszilárd: az Orbán-kormányok nemzetgazdasági / pénzügyminiszterei 11 éve mindig elnevezik a költségvetést.

A Privátbankár.hu évente frissülő összeállításában az egyes évek költségvetésének elnevezését és - a benyújtott költségvetési törvények alapján - az eredetileg tervezett főbb makroszámokat valamint a tényadatokat gyűjtjük össze. A 2021-es költségvetésről szóló törvény kedd este jelent meg a Magyar Közlönyben.

2011: a talpraállás költségvetése

A 2011-es költségvetés a talpraállás költségvetése, mert 3 százalék alatti hiánnyal számol, de egyúttal 3 százalékos növekedésre épül - mondta Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter 2010. októberének végén. (Ugyanekkor egyébként a még Bajnai-kormány által kidolgozott 2010-es költségvetést a "csontvázak költségvetésének" nevezte.) Érdekességképp táblázatunkban összehasonlítjuk, milyen főbb makropálya-adatokkal és költségvetési hiánnyal tervezett a kormány, és végül mi lett belőlük.

2011 Terv* Tény GDP növekedése, % +3,0 +1,8 Fogyasztói árak változása, % +3,5 +3,9 Államháztartás egyenlege a GDP százalékában -2,8 -5,2

*A benyújtott költségvetési törvény alapján. Az elfogadott javaslatban illetve az évközi módosításokban eltérő számok szerepelhetnek.

2012: országvédelmi költségvetés

Öt feladat köré épül Magyarország jövő évre vonatkozó országvédelmi költségvetése - jelentette ki Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter 2011 szeptemberében. A miniszter ismertette: a költésvetés része a jövő évi 1,5 százalékos GDP növekedés, a 2, 5 százalékos hiánycél, a bruttó hazai termékhez viszonyított államadósság 72 százalékra csökkentése, a 4,2 százalékos infláció, illetve a GDP arányos kamatkiadások 3,6 százalékra való csökkentése.

2012 Terv* Tény GDP növekedése, % +1,5 -1,5 Fogyasztói árak változása, % +4,2 +5,7 Államháztartás egyenlege a GDP százalékában -2,5 -2,3

*A benyújtott költségvetési törvény alapján. Az elfogadott javaslatban illetve az évközi módosításokban eltérő számok szerepelhetnek.

Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter bemutatja a 2012-es költségvetést hordozó pendrive-ot. MTI Fotó: Beliczay László

2013: az emelkedés költségvetése

Az emelkedés költségvetésének nevezte Matolcsy György a 2013-as költségvetést a parlamentben, és Rogán Antal is használta a fordulatot. Elfogadás előtt többször módosították a javaslatot, fél évvel a benyújtás után szavazott róla a parlament. Elfogadás után, 2013-ban is számos alkalommal hozzá kellett nyúlni.

2013 Terv* Tény GDP növekedése, % +1,6 +1,6 Fogyasztói árak változása, % +4,2 +1,7 Államháztartás egyenlege a GDP százalékában -2,4 -2,6

*A benyújtott költségvetési törvény alapján. Az elfogadott javaslatban illetve az évközi módosításokban eltérő számok szerepelhetnek.

2014: a rezsicsökkentés költségvetése

A rezsicsökkentés költségvetése lehet a jövő évi büdzsé, mivel azon olyan intézkedéseket vezetnek át, amelyek könnyebbé teszik az emberek mindennapi megélhetését - mondta Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter 2013. szeptemberében.

2014 Terv* Tény GDP növekedése, % +2,0 +3,6 Fogyasztói árak változása, % +2,4 -0,9 Államháztartás egyenlege a GDP százalékában -3,1 -2,8

*A benyújtott költségvetési törvény alapján. Az elfogadott javaslatban illetve az évközi módosításokban eltérő számok szerepelhetnek.

2015: a banki elszámoltatás költségvetése

A Nemzetgazdasági Minisztérium 2014 októberében már ilyen néven emlegette a büdzsét, utalva a devizahitelek elszámolási, forintosítási törvényeire.

2015 Terv* Tény GDP növekedése, % +2,5 +2,9 Fogyasztói árak változása, % +1,8 -0,1 Államháztartás egyenlege a GDP százalékában -2,7 -2,0

*A benyújtott költségvetési törvény alapján. Az elfogadott javaslatban illetve az évközi módosításokban eltérő számok szerepelhetnek.

2016: az adócsökkentés költségvetése

2015. áprilisában Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter és Rogán Antal, a Fidesz frakcióvezetője árult el részleteket az adócsökkentés költségvetéséről - például az szja váratlan csökkentéséről beszéltek.

2016 Terv* Tény GDP növekedése, % +2,5 +2,0 Fogyasztói árak változása, % -0,2 +0,4 Államháztartás egyenlege a GDP százalékában -2,0 -1,8

*A benyújtott költségvetési törvény alapján. Az elfogadott javaslatban illetve az évközi módosításokban eltérő számok szerepelhetnek.

2017: az adócsökkentés, otthonteremtés és gyarapodás költségvetése

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter nevezte így a büdzsét sajtótájékoztatóján, ahol azt is elmondta, a 2017-es költségvetés biztosítja, hogy mindenki léphessen egyet előre, valamint hogy a büdzsé nagyobb biztonságot nyújt a magyar állampolgárok számára.

2017 Terv* Tény GDP növekedése, % +3,1 +4,1 Fogyasztói árak változása, % +0,7 +2,4 Államháztartás egyenlege a GDP százalékában -2,4 -2,5

*A benyújtott költségvetési törvény alapján. Az elfogadott javaslatban illetve az évközi módosításokban eltérő számok szerepelhetnek.

2018: a munkából élők költségvetése

Lázár János akkori miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta: a 2018-as évi büdzsé a munkából élők költségvetése. Foglalkoztatás, családtámogatás, biztonság - szavai szerint ezek állnak a költségvetés középpontjában. Azt is mondta, hogy amikor a Fidesz kormányoz, nincs választási költségvetés.

2018 Terv* Tény GDP növekedése, % +4,3 +4,9 Fogyasztói árak változása, % +3 +2,8 Államháztartás egyenlege a GDP százalékában -2,9 -2,1

*A benyújtott költségvetési törvény alapján. Az elfogadott javaslatban illetve az évközi módosításokban eltérő számok szerepelhetnek.

2019: a biztonságos növekedés költségvetése

"A középpontban továbbra is Magyarország biztonságának megőrzése, a gazdasági növekedés fenntartása, a családok támogatása és a teljes foglalkoztatás elérése áll" - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter, amikor a Parlament elfogadta a 2019-es büdzsét.

2019 Terv* Tény GDP növekedése, % +4,1 +4,9 Fogyasztói árak változása, % +2,7 +3,4 Államháztartás egyenlege a GDP százalékában -1,8 -2,0

*A benyújtott költségvetési törvény alapján. Az elfogadott javaslatban illetve az évközi módosításokban eltérő számok szerepelhetnek.

2020: a családok támogatásának költségvetése

Varga Mihály pénzügyminiszter szerinte sok olyan pontja van az idei költségvetének, amelyika családoknak, a gyermeket vállalóknak és nevelőknek nyújt majd segítséget, biztonságot. A büdzsé négy fő pillérének a családok támogatásának növelését, a gazdaságvédelmi akciótervet, a tovább csökkenekő adókat és a tovább bővülő biztonsági kiadásokat jelölte meg. Az alábbi táblázatban az eredeti tervek láthatóak, amelyeket azonban jócskán felülírt a koronavírus - még csak az év közepén járunk, ezért viszonylag nagy a szórás a felülvizsgált várakozások között. A Pénzügyminisztérium szerint gazdasági növekedés nem lesz idén - jelenleg 3 százalékos visszaeséssel számolnak az év egészére. A legfrissebb konvergencia-programból pedig az is kiderül: 1 helyett már 3,8 százalékos államháztartási hiánnyal számol a kormány 2020-ra.

2020 Terv* GDP növekedése, % +4,0 Fogyasztói árak változása, % +2,8 Államháztartás egyenlege a GDP százalékában -1,0

*A benyújtott költségvetési törvény alapján. Az elfogadott javaslatban illetve az évközi módosításokban eltérő számok szerepelhetnek.

Egy dolgon viszont még mindig nem változtatott a kormány: továbbra is 2,8 százalékos inflációt várnak 2020-ra, éppúgy, mint tavaly nyáron, a költségvetés elkészítésekor. A 3 százalék alatti várakozással lassan egyedül marad a PM - igaz, azt az elemzők is megjegyzik, hogy a koronavírus az infláció egyes összetevőire ellentétes irányú hatással is lehet, ezért az előrejelzés nehézkes. Mindenesetre az élelmiszerárak az utóbbi hónapokban elszálltak, a kormányzati inflációs várakozások maradtak.

2021: a gazdaságvédelem költségvetése

Magyarország 2021-es költségvetése a gazdaságvédelem költségvetése, amely a járványügyi készültség fenntartása mellett is tartalmazza a szükséges forrásokat a gyermeket nevelő családok támogatásához, a nyugdíjasok megbecsüléséhez, a munkahelyek megtartásához és új munkahelyek létrehozásához - mondta a pénzügyminiszter, amikor bemutatta az Országgyűlésnek a jövő évi büdzsé tervezetét júniusban.

Varga Mihály pénzügyminiszter a 2021-es költségvetés elfogadásáról szóló szavazáson, az Országgyűlés plenáris ülésén 2020. július 3-án. MTI/Kovács Tamás Varga Mihály pénzügyminiszter a 2021-es költségvetés elfogadásáról szóló szavazáson, az Országgyűlés plenáris ülésén 2020. július 3-án. MTI/Kovács Tamás

2021 Terv* GDP növekedése, % +4,8 Fogyasztói árak változása, % +3 Államháztartás egyenlege a GDP százalékában -2,9

A kormány 2021-re 4,8 százalékos GDP-bővüléssel, 3 százalékos inflációval és a maastrichti referenciaérték alatti, 2,9 százalékos GDP-arányos hiánycéllal, valamint a nemzeti jövedelem fél százalékát meghaladó biztonsági tartalékkal számol, az államadósság csökkenése mellett.