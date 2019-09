Végleg lemaradunk a bérversenyben, ha nem lesz adócsökkentés!

Dobrev Klára: néhány hét múlva körvonalazódhat az európai minimálbér

Az, hogy egy kereszténydemokrata politikus vetette fel, hogy lépéseket tesz az európai minimálbér érdekében, már önmagában is nagy súllyal bíró fejlemény - mondta az mfor.hu megkeresésére Dobrev Klára, az Európai Parlament DK-s alelnöke. A hivatalos magyar álláspontról határozott véleménye van Parragh Lászlónak, aki szerint más tagállam is le fogja szavazni a kezdeményezést. Kordás László szakszervezeti vezető is inkább az adóterhek csökkentésében bízik.