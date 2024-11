Miért padlózott a magyar gazdaság? Mi jöhet most? Pogátsa Zoltánt erről is kérdezzük ma délután a Klasszis Klub Live-ban

A ma 15:30-kor kezdődő rendezvényünket a Klasszis Média Lapcsoport Klasszis nevű YouTube-csatornáján és Facebook-oldalunkon követhetik élőben. A konkrét linket az eseményre előzetesen regisztráltaknak küldjük meg. Hogy ne maradjon le: Regisztráljon most! >>

Ahogy arról beszámoltunk, a magyar gazdaság a tavalyi év után az idén is recesszióba zuhant, két egymást követő negyedévben is csökkent a GDP, ráadásul a július és szeptember közötti három hónapos időszak -0,7 százaléka még a legpesszimistábbakat is meglepte.

Nem csoda, hogy a forint folytatta az elmúlt napokban megkezdett mélyrepülését, az euróval szembeni árfolyama már a 408-as szint fölé is benézett.

Vajon képes lesz-e megfordítani az Orbán-kabinet a negatív folyamatokat, például a minap belengetett új gazdasági akciótervvel? Amely része az önkéntes nyugdjpénztárakban lévő összegek kimozdítása, azok felhasználásának ösztönzése lakáscélokra. Mennyire életképes és ami a lényeg, reális elképzelés ez utóbbi?

Kérdezzen Ön is Pogátsa Zoltántól!

Fotó: Facebook

S hogyan befolyásolhatja a magyar gazdaság külső környezetét a november 5-én esedékes amerikai elnökválasztás? Amely kapcsán a magyar kormány kvázi Messiásként várja Donald Trump visszatérését.

Ezekre várunk választ a Klasszis Klub Live mai vendégétől, Pogátsa Zoltántól. A szokás szerint ezúttal is egyórásra tervezett beszélgetés során azonban nemcsak mi tesszük fel kérdéseinket a közgazdász, szociológus szakértőnknek, a Soproni Egyetem docensének, erre olvasóinknak, nézőinknek is lesz lehetőségük. Az adás alatt chaten, valamint előzetesen, a [email protected] címre is elküldhetik kérdéseiket.