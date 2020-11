Belehúztak a bírságolók, egyre több a büntetés a járványszabályokat megsértőkkel szemben

Az operatív törzs mai tájékoztatóját Kiss Róbert rendőr alezredes, az operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa a ma megjelent sajtóhírekre adott kormányzati reakció megismétlésével kezdte. Hangsúlyozta, hogy az ott megjelentekkel ellentétben a jelenleg hatályban lévő korlátozó intézkedéseket nem hosszabbította meg a kormány, azok 2020. december 11-ig alkalmazandóak. A kormány a veszélyhelyzetet hosszabbította meg az Országgyűlés döntése alapján 2021. február 8. napjáig.

Rendőri intézkedések

A 10 ezer főnél nagyobb települések esetében a polgármesterek által meghatározott maszkviselési szabályokat 330 esetben szegték meg, ezért 111 esetben a rendőrség feljelentést tett, 152 esetben helyszíni bírságot szabott ki, és 67 alkalommal szabálysértési feljelentéssel élt a hatóság.

A tömegközlekedési eszközökön helytelen maszkviselés miatt 48 esetben intézkedtek a rendőrök, míg a kereskedelmi egységek esetében ugyanez a szám 54.

Kiss Róbert hangsúlyozta, hogy több rendőri intézkedés történt az elmúlt 24 órában az előző napokhoz képest.

A maszkviselés, illetve a korlátozott nyitva tartás szabályainak megszegése miatt az elmúlt 24 órában 8 kereskedelmi egységet zárattak be ideiglenesen. Kiss Róbert ezek közül megemlítette azt a Fejér megyei edzőtermet, ahol már korábban is tartottak vizsgálatot, és ahová most újólag visszatérve ismét szabálytalanságokat találtak. Itt 30 napos bezárást rendeltek el. A BRFK munkatársai a fővárosban összesen 6 kereskedelmi egység bezárásáról döntöttek.

A kijárási tilalom és a közterületen való csoportosulás szabályainak megszegése miatt 309 alkalommal intézkedett a rendőrség (ez 14 százalékkal kevesebb, mint az előző nap), kutyasétáltatókkal szemben pedig 11 esetben jártak el a szabályok megszegése miatt.

Az országba beutazók esetében a tranzitálási szabályok megszegőivel szemben 43 rendőri intézkedést foganatosítottak.

Területi statisztika

Müller Cecília tisztifőorvos az aktuális számok ismertetésekor ismételten hangsúlyozta, hogy a járvány rendkívüli mértékben, dinamikusan emelkedig egész Európában és idehaza is.

Mint mondta, a hazai települések 88 százalékában már jelen vannak az igazoltan fertőzött esetek, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag a többi településen is megtalálható a fertőzés maga. Hangsúlyozta: bármelyikünk lehet fertőzött és fertőző!

Müller a járvány hazai földrajzi eloszlásáról elmondta, hogy Budapesten és Pest megyén túl elsősorban a nyugati országrész a fertőzésben a legérintettebb országrész, különösen Győr-Moson-Sopron és Vas megye.

A területi eloszlásra fókuszálva, összevetve 46. hét adatait a 45. hetivel, Müller a következőket állapította meg: Heves megyében 90, Vas megyében 74, Nógrádban pedig 55 százalékkal nőtt az igazoltan fertőzöttek száma egyik hétről a másikra; Somogyban az adatok stagnálást mutattak. Fejérben és Zalában pedig 32 és 30 százalékos csökkenést tapasztaltak.

Az említett egy hét alatt összesen 681fővel nőtt a napi pozitív esetek száma. Százezer lakosra vetítve pedig azt látjuk – mondta Müller – hogy a 45. hétben 1174 új pozitív esetet mutattak ki, míg a 46. hétben ez a szám 1509. Felhívta a figyelmet, hogy az antibiotikumok hatástalanok a koronavírus ellen, azokat csak az orvos által rendelt esetekben és mennyiségben szabad alkalmazni.

Újságírói kérdések

A Békés Megyei Hirlap az iránt érdeklődött, hogy az önkéntes, vagy szociális munkát végzők is mentesülhetnek-e a kijárási tilalom szabályai alól 8 óra után. Igen, válaszolta Kiss Róbert. A Vass Népe a PCR tesztek megbízhatósága iránt érdeklődött. Müller Cecília válaszában azt emelte ki, hogy fontos a mintavétel szabályait betartani, általában akkor sikertelen a laboratóriumi feldolgozás, ha a mintavétel nem helyesen lett végrehajtva.

Az Észak-Magyország azt tudakolta, hogy az önfoglalkoztató vállalkozók esetében ki igazolja a munkavégzést, hogy 8 óra után is tartózkodhassanak az utcán. Az önfoglalkoztató maga – volt Kiss Róbert válasza. Az RTL Klub az iránt érdeklődött, hogy minek tudható be, hogy bár az igazolt fertőzöttek száma nő, a haláleseteké stagnál. Müller Cecília jelenség magyarázatát abban látta, hogy egyre nagyobb tapasztalatokra tesz szert a gyógyító személyzet és az alapja a sikeresebb terápiának. Az RTL Klub kérdésére válaszolva Kiss Róbert elmondta, hogy egy kutyát csak egy személy sétáltathat.