Müller Cecília azt üzente, hogy sportolás után mossunk hajat, főleg, ha pollenallergiánk van

- Az operatív törzs, de Orbán Viktor kormányfő szerint is elkerülhetetlen, hogy a járvány a tömeges megbetegedés szakaszába lépjen Magyarországon. Milyen változásokra lesz szükség ebben az esetben a jelenlegi egészségügyi, illetve veszélyhelyzeti protokollokat (kijárási korlátozások, boltok nyitva tartása, szabálysértések szankcionálása stb.) illetően? Mekkora esetszám mellett beszélhetünk tömeges megbetegedésekről?

Müller Cecília elmondta még, hogy a sport hasznos tevékenység, de figyeljünk arra, hogy "felfedezetlen területeken" mozogjunk, ahol senki más nincs, vagy kevesen vannak. Sportolás után pedig mossuk ki a ruházatot; pollenallergiásoknak különösen fontos ez most, a tavaszi virágzáskor.

Tegnaphoz képest nem nőtt az idősotthonok száma, ahol kimutatták a koronavírust, továbbra is 18 intézményben vannak fertőzöttek, viszont a számuk emelkedik.

Müller Cecília országos tisztifőorvos szerint a fertőzöttek 80 százaléka továbbra is enyhe tünteteket mutat.. Jó hír, hogy a feltételezettnél több alkalommal sikerült már levenni a lélegeztetőgépről a betegeket.

Ma is tájékoztatta a nyilvánosságot az operatív törzs, ezúttal a szokásosnál kevésbé informatív tartalommal álltak elő az illetékesek. Lakatos Tibor, az ügyeleti központ vezetője arról számolt be, hogy a határátkelők közül Hegyeshalomnál 30 perces várakozásra kell felkészülni, a többi határátkelőnél nyugodt a helyzet.

