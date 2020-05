Müller Cecília: Bármi lehet, fő az éberség, mert a vírus még köztünk van!

Két iskolai oltás csúszott a járvány miatt: a kötelező Hepatitis B és az önkéntesen választható HVP ismétlő oltása, amit most május 25-től pótolnak. A részletekről hamarosan tájékoztatják az érintetteket. Hepatitis oltást 78 ezer gyerek, HPV-t 41 ezer lány kaphat.

Megismételte a reggeli adatokat : 3641 koronavírussal diagnosztizált beteget tartanak nyilván, ez 43 új esetet jelent. A járvány kezdete óta 473 ember hunyt el. A 43 új eset 8 helyről, 7 megyéből és Budapestről származik. Budapesten 16 új beteg van, Zalában pedig 10, itt egy család is megbetegedett, egyelőre 3 embernél mutatták ki a vírust. Praktikus tanácsokkal is szolgált Müller Cecília.

Elhangzott, hogy bizonyos megkötésekkel Szlovákiából szabad az átjárás, ha 24 órán belül visszatérnek az érkezők. A magyar állampolgárokra is vonatkoznak ezek a rendelkezések. Az mentesül a hatósági házi karantén elrendelése alól, akinek van tartózkodási címe vagy állandó lakcíme, és nem marad 24 óránál többet.

