Müller Cecília szerint csitul a második hullám Magyarországon

Az operatív törzs keddi sajtótájékoztatóját Kiss Róbert rendőr alezredes kezdte, aki először is kiemelte, hogy a szeptember elsejétől érvényben lévő határellenőrzés esetleges meghosszabbítását szerdán tárgyalja majd a kormány. Ennek apropóján felsorolt néhány témába vágó adatot, miszerint

az országban 127 határátkelő van, ebből 10 jelentős forgalmú, 5-ön a nemzetközi tehertranzit folyik, 86 mezőgazdasági használatú földút vagy turistaút, 31-et pedig csak a személyi forgalomnak tartanak fent

hétfőn 2633 jármű jött be az országba nemzetközi teherforgalmi tranzitálás céljával

2510 tehergépjármű pedig konkrétan Magyarországra hozott árut, nem a továbbutazás céljával lépett be az országba

szeptember elseje óta összesen 72 121 teherautó tranzitált át Magyarországon

Kiss kiemelte azt is, hogy Szlovénia 10 napos kötelező karantént rendelt el az általuk veszélyesnek minősített országokból belépőkre - de ez két negatív koronavírus-teszttel kiváltható.

Müller Cecília az operatív törzs szeptember 29-i sajtótájékoztatóján (Forrás: M1, YouTube) Müller Cecília az operatív törzs szeptember 29-i sajtótájékoztatóján (Forrás: M1, YouTube)

Müller Cecília országos tisztifőorvos a reggeli korona-statisztikát ismertette. Aki még nem értesült róla:

851 új fertőzöttet azonosítottak az országban mára virradóra

ezzel a járvány kezdete óta számolva összesen 25 567 fertőzöttünk van

ebből most 19 637 fő aktív fertőzött

755-en középsúlyosan vagy súlyosan, őket kórházban kezelik

51-et közülük lélegeztetőgépen tartanak

eddig összesen 704 510 tesztet végeztek az országban

az elmúlt 24 órában 8-an haltak meg a betegséggel összefüggésben

a járvány kezdete óta összesen 757 áldozatot követelt itthon a koronavírus.

Csitul?

Itt jött az a statisztika, ami Müller szerint bizakodásra ad okot: az országos tisztifőorvos szerint kicsit lassult a járvány előretörésének dinamikája. Felidézte, hogy a második hullámban a 32. héten volt a megbetegedések száma a legalcsonyabb, majd fokozatos növekedésnek indult. A 34.-ről a 35. hétre és a 35.-ről a 36.-ra megtriplázódott a pozitív esetek száma, utána viszont, a 36.-37. héten ehhez képest másfélszeresére lassult a terjedés, majd a 38. héten a megelőző héthez képest már csak egyharmaddal nőtt a pozitív esetek száma. A 39. héten pedig a számuk az előző hetihez képest két százalékkal emelkedett.

Müller szerint ez tulajdonképpen kedvező adat, hiszen a triplázások idején 2-2,5 között volt a vírus reprodukciós rátája, de ez a szám most alig több, mint 1. Így egy kicsit lassulni látszik az emelkedés. Az új esetszámok magasak ugyan, már a tizedik napja alulról közelítik meg az ezret, de a számok emelkedése nem fokozódik tovább - bízunk abban, hogy ez így is marad, fűzte hozzá Müller.

Az országos tisztifőorvos a fertőzések életkori és földrajzi megoszlását vette aztán elő. Az új fertőzöttek közel 25 százaléka továbbra is 20-29 éves, egy szélesebb, 30-60 év közötti korosztály 43 százalékban érintett. A 60+-osok 15 százalékát adják a fertőzötteknek, a 14 év alattiak pedig 4 százalékát. A területi eloszlásnak most nincs igazi információs értéke, mert most nem annyira gócos a terjedés, sokkal jellemzőbb a közösségi fertőzés-átadás.

100 ezer lakos közül 253 fő pozitív országosan

Budapest sűrűbben lakott, több az intézmény, így itt 100 ezer főre vetítve 534 a pozitívak aránya

Csongrád-Csanád és Fejér megyében 280 illetve 270 százazrelék az arány

Tolna megyében 120

Békés megyében 85

Jász-Nagykun-Szolnok megyében 147

Müller a mai intelmében a hatósági házi karanténra vonatkozó szabályokat ismételte el. Aki hatósági házi karanténban van, nem fogadhat látogatókat, ha van külön szobája a lakhelyén, akkor húzza ki ott a karantén ideje alatt. Ha kijön a szobájából, húzzon maszkot, ha nincs külön fürdő, akkor lakótársaival, családtagjaival egymástól elkülönítve használja, a közös helyiségekkel együtt. A háztartási eszközöket is külön kell használni, használat után egyből forró vízzel el kell mosni. A szennyest is gyűjtsék külön, azzal a kivétellel, hogy ha a karanténos szennyese elbírja a 60 fokos mosást, akkor a többiekével együtt ki lehet mosni. Ha nem, akkor külön zacskóban kell gyűjteni, "pihentetni" 48 órát, ez idő alatt kipusztul belőle a vírus, és lehet alacsonyabb fokon is mosni. A háztartási hulladékot duplán kell bezsákolni, majd egy napos pihentetés után ki lehet dobni a közös kukába.

Sajtós kérdések