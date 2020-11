Müller: talán már csak enyhe mértékben nő a fertőzöttek száma

A Hajdú-Bihari Napló azt kérdezte, hogy a masszőrök és a csontkovácsok milyen biztonsági rendszabályok mellett fogadhatnak vendégeket. Müller Cecília elmondta: fő szabály, hogy a szolgáltató és a vendég is legyen egészséges, viseljenek maszkot, és folyamatos legyen a fertőtlenítés.

A Nógrádi Hírlap azt firtatta, hogyan történt, hogy azt a „magyar énekest”, aki rendszeresen számolt be Facebook-oldalán fertőzöttségéről, 11 nap után, bár pozitív volt, mégis hazaengedték a kórházból.

Müller Cecília a tájékoztatón szintén kitért az idősek védelme érdekében a mai nappal életbe lépett jogszabályra és minden korosztályt arra kért, hogy türelemmel viseltessenek a rendelet betartásakor, majd részletesen elmagyarázta, hogyan is működnek az antigén alapú PCR-tesztek, és miként kell értelmezni azok kijelzőjét.

A tisztifőorvos úgy fogalmazott, hogy most már talán nem exponenciálisan, csak enyhe mértékben nő a fertőzöttek száma.

Müller Cecília tisztifőorvos az aktuális fertőzöttségi adatokat ismertetve kitért azok megyei eloszlására. Mint mondta, ezekről régebben adtak tájékoztatást, ezért most a legfrissebb adatokat közli az aktív fertőzöttek számáról: Budapest 29240, Pest megye 19191, Győr-Sopron 9821, BAZ 7056, Szabolcs-Szatmár 6846, Hajdú-Bihar 6719, Bács-Kiskun 6133, Veszprém 5430, Vas 4701, Csongrád 4495, Jász-Nagykun-Szolnok 4160, Fejér 4123, Békés 3822, Baranya 3797, Heves 3596, Komárom 3583, Nógrád 3382, Zala 3360, Somogy 2423, Tolna megye 1952.

294 esetben jártak el a hatóságok a maszkviselés szabályainak megsértése miatt, két esetben zártak be vendéglátóipari egységet, szintén a maszkviselés szabályainak megszegése miatt, egyet Makón, egy másikat pedig a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Keleméren.

A rendelet szerint hétfőtől péntekig 9 és 11 óra között, illetve hétvégén 8 és 10 óra közt bevezetik az idősek vásárlási sávját; ebben az időintervallumban csak 65 év felettiek léphetnek be az élelmiszerüzletekbe, drogériákba és gyógyszertárakba. Fontos megjegyezni, hogy az az élelmiszerüzletben, a drogériában és a gyógyszertárban az idősek a védett vásárlási idősávon kívüli időszakban is szabadon vásárolhatnak.

