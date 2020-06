Mutatunk egy képet, amitől hátast fog dobni!

A táblázat szerint a költségvetésre gyakorolt nettó hatás 0,0 százalék. Ezt látva egyáltalán nem meglepő, hogy egyes nyugdíjasszervezetek azt hiányolják, hogy a társadalom legidősebb korosztálya semmilyen érdemi segítséget nem kapott a járvány miatt idén. Bár a kormány a 13. havi nyugdíj jövő évtől kezdődő visszaépítéséről döntött, az a most jelentkező nehézségek megoldásában semmit sem számít.

A Magyar Nemzeti Bank most közzétett inflációs jelentésében érdekes táblázatra bukkantunk, melyben azt összegzik, hogy a GDP százalékában mekkora a koronavírus-járvány egészségügyi és gazdasági hatásainak kezelését célzó kormányzati intézkedések költségeinek nettó költségvetési hatása. A táblázat legmegdöbbentőbb sora az 5-ös számmal jelzett "Családok és nyugdíjasok védelme". Eszerint a nyugdíjasoknak (is) nyújtott segítség gyakorlatilag a nullával egyenértékű.

